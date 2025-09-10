ΟΗΕ για επίθεση με drones: Το περιστατικό στην Πολωνία δείχνει κίνδυνο επέκτασης της σύγκρουσης

Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι η επίθεση με drones στην Πολωνία υπογραμμίζει τον «πραγματικό κίνδυνο» επέκτασης της «καταστροφικής σύγκρουσης» στην Ουκρανία.

Μιλώντας εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο εκπρόσωπος Στεφάν Ντουζαρίκ δήλωσε ότι παρακολουθεί με «μεγάλη ανησυχία» τις αναφορές για ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που παραβιάζουν τον πολωνικό εναέριο χώρο.

Επανέλαβε επίσης την «επείγουσα ανάγκη» για πλήρη, άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, καθώς και για βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία, η οποία θα διατηρεί την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική της ακεραιότητα.

Πηγή: BBC

