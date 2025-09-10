Σφοδρή κριτική της Χάρις στον Μπάιντεν: «Ανεύθυνη» η απόφαση να διεκδικήσει δεύτερη θητεία

Η πρώην Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις, άσκησε την πιο σφοδρή κριτική μέχρι σήμερα στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, αποκαλώντας την απόφαση του να διεκδικήσει δεύτερη θητεία «ανεύθυνη», σε απόσπασμα από τα επερχόμενα απομνημονεύματά της.

«Ήταν η απόφαση του Τζο και της Τζιλ. Όλοι το λέγαμε αυτό, σαν μάντρα, λες και είχαμε υπνωτιστεί», γράφει η Χάρις στο βιβλίο της. «Ήταν αυτό χάρη ή ήταν ανευθυνότητα; Αναδρομικά, πιστεύω ότι ήταν ανευθυνότητα».

Στο απόσπασμα από το βιβλίο 107 Days που δημοσίευσε την Τετάρτη το The Atlantic, η Χάρις περιγράφει επίσης στιγμές όπου ένιωσε ότι αγνοήθηκε ή δεν της αποδόθηκαν τα εύσημα από την ομάδα του Μπάιντεν.

Το BBC έχει ζητήσει σχόλιο από το γραφείο του Μπάιντεν.

Η δύσκολη θέση της Χάρις

Η Χάρις γράφει ότι, ως αντιπρόεδρος, βρισκόταν «στη χειρότερη θέση» για να πει στον Μπάιντεν να μη θέσει ξανά υποψηφιότητα για την προεδρία:

«Ήξερα ότι θα το εκλάμβανε ως βαθιά ιδιοτελές αν τον συμβούλευα να μην κατέβει. Θα το έβλεπε ως απροκάλυπτη φιλοδοξία, ίσως και ως δηλητηριώδη προδοσία — ακόμα κι αν το μόνο μου μήνυμα ήταν: Μην αφήσεις τον άλλο να κερδίσει».

Το The Atlantic δημοσίευσε ένα απόσπασμα 3.000 λέξεων από το βιβλίο της — ο τίτλος του παραπέμπει στη διάρκεια της αποτυχημένης προεδρικής εκστρατείας της. Το πλήρες βιβλίο θα κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στον μήνα.

Ο Μπάιντεν αποσύρθηκε από τις εκλογές του 2024 μετά από μία απογοητευτική εμφάνιση σε τηλεμαχία με τον τότε υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών, Ντόναλντ Τραμπ.

Η εμφάνιση εκείνη πυροδότησε ερωτήματα για την ηλικία και τη διανοητική του ικανότητα να ηγηθεί της χώρας. Τελικά, η Χάρις έχασε τις εκλογές από τον Τραμπ.

Η Χάρις έγραψε ότι η απόφαση του 81χρονου Μπάιντεν να είναι ξανά υποψήφιος «δεν θα έπρεπε να είναι μόνο προσωπική»:

«Το διακύβευμα ήταν πολύ μεγάλο. Δεν ήταν μια απόφαση που έπρεπε να αφεθεί στον εγωισμό ή τις φιλοδοξίες ενός ατόμου».

Παρόλο που αρνήθηκε ότι υπήρξε «μεγάλη συνωμοσία» για να κρυφτεί η φθορά του Μπάιντεν, τον περιέγραψε ως «έναν έξυπνο άνθρωπο, με μακρά εμπειρία και βαθιά πεποίθηση, ικανό να ανταποκριθεί στα καθήκοντα της προεδρίας». Ωστόσο πρόσθεσε:

«Αλλά στα 81 του, ο Τζο κουραζόταν. Εκεί φαινόταν η ηλικία του — μέσα από σωματικά και λεκτικά παραπατήματα».

Πυρά και κατά του Λευκού Οίκου

Η Χάρις κατηγορεί επίσης τον Λευκό Οίκο ότι δεν την υποστήριξε επαρκώς απέναντι στους επικριτές της.

Αναφέρθηκε στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει επενδυτικές δεσμεύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων από ιδιωτικές εταιρείες προς τις χώρες της Λατινικής Αμερικής για την αντιμετώπιση των αιτίων της μετανάστευσης. Παρά ταύτα, έγραψε, οι Ρεπουμπλικανοί παρουσίασαν λανθασμένα τον ρόλο της ως «τσάρος των συνόρων» — χαρακτηρισμός που τη στοίχειωσε κατά την προεκλογική της εκστρατεία, καθώς αυξάνονταν οι παράνομες διελεύσεις.

«Κανείς στην επικοινωνιακή ομάδα του Λευκού Οίκου δεν με βοήθησε να αντικρούσω αποτελεσματικά τα ψευδή ή να εξηγήσω τον πραγματικό μου ρόλο, ούτε να αναδείξει την πρόοδο που είχα πετύχει», γράφει.

Επίσης, περιέγραψε ένα περιστατικό τον Ιούλιο του 2024, όταν βρέθηκε στο Τέξας μετά από καταστροφικό τυφώνα και παρακολούθησε τηλεοπτική ομιλία του Μπάιντεν από ξενοδοχείο στο Χιούστον:

«Ήταν μια καλή ομιλία, που αντλούσε από την ιστορία της προεδρίας για να τοποθετήσει τον ίδιο μέσα σε αυτήν. Αλλά, όπως μου επισήμανε αργότερα το επιτελείο μου, πέρασαν σχεδόν εννέα λεπτά από τα έντεκα συνολικά πριν με αναφέρει καν».

Ο Μπάιντεν και η Χάρις είχαν διεκδικήσει αμφότεροι το χρίσμα των Δημοκρατικών το 2020, με τον Μπάιντεν τελικά να επιλέγει την πρώην αντίπαλό του ως υποψήφια αντιπρόεδρο. Το δίδυμο νίκησε τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μάικ Πενς στις εκλογές εκείνης της χρονιάς.

Παρά τις ανησυχίες για την ηλικία του, ο Μπάιντεν ανακοίνωσε νέα υποψηφιότητα το 2023.

Η Χάρις σχεδιάζει περιοδεία προώθησης του βιβλίου της σε 15 πόλεις, συμπεριλαμβανομένων περιοχών στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά. Το 107 Days αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 23 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από BBC