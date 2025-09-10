ΗΠΑ: Πυροβόλησαν τον Τσάρλι Κερκ, ακροδεξιό ακτιβιστή και ένθερμο υποστηρικτή του Τραμπ

Ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ, με μεγάλη επιρροή σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, πυροβολήθηκε σήμερα στη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα στις ΗΠΑ.

Ο 31χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ «Turning Point USA» έκανε μια παρουσίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί, μετέδωσε δημοσιογράφος του NBC News σε ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου δήλωσε ότι ο Τσάρλι Κερκ τραυματίστηκε και απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η κατάσταση του.

Pray for Charlie Kirk. He understood the risks and courageously put himself out there anyway. pic.twitter.com/BkKZc6oDpi — Dale Stark (@DaleStarkA10) September 10, 2025

Ένας ύποπτος συνελήφθη στον χώρο της επίθεσης.

Η αντίδραση Τραμπ

«Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε», αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ποιος είναι ο Τσάρλι Κερκ

Ο Τσάρλι Κερκ είναι συντηρητικός σχολιαστής και παρουσιαστής podcast με εκατομμύρια ακόλουθους.

Είναι περισσότερο γνωστός ως ο ιδρυτής του Turning Point USA, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που επιδιώκει να διαδώσει συντηρητικές ιδέες σε φοιτητές στις πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ. Έχει 5,2 εκατομμύρια ακόλουθους στο X και 7,3 εκατομμύρια στο TikTok.

Ο Κερκ είναι ένθερμος υποστηρικτής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κερκ και η ομάδα των νεαρών συντηρητικών του κατακλύζουν τη χώρα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των podcast, και η ικανότητά του να προσελκύει πλήθη οδήγησε σε έναν βασικό ρόλο στο κίνημα MAGA του Ντόναλντ Τραμπ.

Το Turning Point διοχέτευσε χρήματα και ανθρώπους σε αμφιλεγόμενες πολιτείες κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του περασμένου έτους.

Έχει μιλήσει σε συνέδρια των Ρεπουμπλικανών και πέρυσι ο Ντόναλντ Τραμπ ανταπέδωσε την χάρη εκφωνώντας μια μεγάλη ομιλία σε ένα συνέδριο Turning Point στην Αριζόνα.

Η ευαγγελική χριστιανική θρησκεία και η οικογένεια του Κερκ – είναι παντρεμένος με μια πρώην Μις Αριζόνα, με την οποία έχει δύο παιδιά – βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής του δράσης και θεωρείται τόσο το μέλλον του συντηρητικού ακτιβισμού όσο και μια έντονα πολωτική προσωπικότητα.

Τζει Ντι Βανς: «Προσευχθείτε για τον Τσάρλι Κερκ»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζει Ντι Βανς, ανάφερε σε δήλωσή του: «Πείτε μια προσευχή για τον Τσάρλι Κερκ, έναν πραγματικά καλό άνθρωπο και έναν νεαρό πατέρα».

Ο κυβερνήτης της Γιούτα καταδικάζει την επίθεση

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για τους πυροβολισμούς του Κερκ, λέγοντας ότι ο δράστης θα «λογοδοτήσει πλήρως».

«Η βία δεν έχει θέση στη δημόσια ζωή μας. Αμερικανοί κάθε πολιτικής απόχρωσης πρέπει να ενωθούν στην καταδίκη αυτής της πράξης», έγραψε στο X.

Η οικογένεια του Κερκ ήταν παρούσα, λέει ο γερουσιαστής της Οκλαχόμα, Μαρκγουέιν Μάλιν

Η σύζυγος και τα δύο παιδιά του σχολιαστή ήταν στην πανεπιστημιούπολη μαζί του. «Προσευχηθείτε για τον Κερκ τη σύζυγό του Έρικα, τα δύο παιδιά τους και όλους όσους ήταν παρόντες στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα Βάλεϊ», έγραψε στο Twitter ο γερουσιαστής της Οκλαχόμα, Μαρκγουέιν Μάλιν.

Ελεύθερος αφέθηκε ένας ύποπτος που είχε συλληφθεί

Ένας εκπρόσωπος του πανεπιστημίου όπου σημειώθηκε η επίθεση κατά Τσάρλι Κερκ ανέφερε ότι ένας ύποπτος που συνελήφθη μετά τους πυροβολισμούς αφέθηκε ελεύθερος. Την είδηση μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο CBS.

