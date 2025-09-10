Το Snapchat διευκολύνει τη διακίνηση ναρκωτικών σε ανήλικους, καταγγέλλει δανέζικη οργάνωση

Το Snapchat κατηγορείται ότι επιτρέπει μαζικά τη δράση εμπόρων ναρκωτικών στην πλατφόρμα του, εκθέτοντας παιδιά σε επικίνδυνες ουσίες όπως κοκαΐνη, οπιοειδή και MDMA, σύμφωνα με έρευνα δανέζικου οργανισμού.

Ο οργανισμός Digitalt Ansvar (Ψηφιακή Λογοδοσία), που προωθεί την υπεύθυνη ψηφιακή ανάπτυξη, διαπίστωσε ότι η πλατφόρμα απέτυχε να ελέγξει ονόματα χρηστών με ξεκάθαρες αναφορές σε ναρκωτικά και δεν ανταποκρίθηκε επαρκώς σε καταγγελίες για λογαριασμούς που πωλούσαν ανοιχτά ναρκωτικά.

Τι αποκάλυψε η έρευνα

Οι ερευνητές δημιούργησαν δοκιμαστικά προφίλ 13χρονων χρηστών και βρήκαν δεκάδες εμπόρους ναρκωτικών με ονόματα χρήστη που περιλάμβαναν όρους όπως “coke”, “weed” και “molly”. Από τους 40 λογαριασμούς που κατήγγειλαν στο Snapchat, η εταιρεία αφαίρεσε μόλις τους 10, ενώ απέρριψε τις υπόλοιπες 30 αναφορές, όπως ισχυρίζεται ο οργανισμός.

Το Snapchat απάντησε αργότερα ότι είχε ήδη απενεργοποιήσει προληπτικά το 75% των καταγγελθέντων λογαριασμών και πλέον έχουν αφαιρεθεί όλοι.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι τα συστήματα προτάσεων της εφαρμογής προωθούσαν ενεργά λογαριασμούς εμπόρων ναρκωτικών — ακόμη και σε παιδιά που δεν είχαν καμία προηγούμενη αλληλεπίδραση με σχετικό περιεχόμενο. Μέσα σε λίγες ώρες, οι ψεύτικοι λογαριασμοί 13χρονων χρηστών έλαβαν προτάσεις για προσθήκη έως και 70 λογαριασμών που θεωρήθηκαν ύποπτοι για διακίνηση ναρκωτικών, απλώς επειδή είχαν έναν κοινό φίλο.

Κατηγορίες για παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ

Ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, Ask Hesby Holm, δήλωσε:

«Ένα παιδί ή ένας έφηβος δεν χρειάζεται καν να ψάξει για αυτά τα προφίλ – του τα προτείνει απευθείας το Snapchat. Αυτό είναι βαθιά προβληματικό.»

Κατηγόρησε την πλατφόρμα ότι ψευδώς ισχυρίζεται πως χρησιμοποιεί τεχνολογία για να μπλοκάρει πωλήσεις ναρκωτικών, ενώ στην πραγματικότητα φιλοξενεί μεγάλο αριθμό σχετικών λογαριασμών χωρίς να μετριάζει ούτε φανερή ούτε συγκαλυμμένη ναρκωτική ορολογία σε ονόματα χρηστών:

«Δεν είναι θέμα τεχνολογίας, αλλά θέλησης. Το Snapchat μπορεί εύκολα να φιλτράρει τέτοια usernames.»

Η οργάνωση κατηγορεί την εταιρεία ότι παραβιάζει τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των παιδιών σε ψηφιακές υπηρεσίες και ζητά από τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν δράση.

Τι απαντά το Snapchat

Η εκπρόσωπος του Snapchat απάντησε:

«Έχουμε μηδενική ανοχή για την πώληση ναρκωτικών στην πλατφόρμα μας. Παρόλο που δεν αναφέρθηκαν όλοι οι λογαριασμοί της μελέτης εντός της εφαρμογής, το 75% είχαν ήδη απενεργοποιηθεί πριν μας κοινοποιηθεί η έρευνα – και πλέον όλοι έχουν απενεργοποιηθεί.»

Η ίδια πρόσθεσε πως το Snapchat έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους για να αποτρέψει την κατάχρηση της πλατφόρμας από εμπόρους, εφαρμόζοντας προληπτική ανίχνευση, συνεργασία με τις αρχές και εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τους κινδύνους των ναρκωτικών. Έχουν επίσης συνεργαστεί με ευρωπαϊκές αρχές για τον εντοπισμό νέων όρων και emoji που χρησιμοποιούνται από εγκληματικά δίκτυα.

Το Snapchat, σύμφωνα με στοιχεία του 2023, έχει 90% κάλυψη ηλικιών 13-24 στις χώρες της Σκανδιναβίας.

Με πληροφορίες από Guardian