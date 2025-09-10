Logo Image

Ναβρότσκι για συνομιλία με Τραμπ: Επιβεβαιώνεται η ενότητα των συμμάχων

REUTERS/Brian Snyder

Η ανάρτηση του Πολωνού προέδρου

Ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι είχε συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την μαζική εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία και την κατάρριψή τους.

Σε ανάρτησή του μετά την συνομιλία ο Ναβρότσκι αναφέρει:

«Μόλις πριν από λίγο, είχα τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την επανειλημμένη παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones, η οποία σημειώθηκε τη νύχτα. Η συνομιλία αυτή αποτελεί μέρος μιας σειράς διαβουλεύσεων που πραγματοποιώ με τους συμμάχους μας.

Οι σημερινές συνομιλίες επιβεβαίωσαν την ενότητα των συμμάχων.»

Πηγή: BBC

Όλες οι εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής

