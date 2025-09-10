Logo Image

Σουηδή υπουργός χαρακτηρίζει «βάρβαρους» τους φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές

Κόσμος

Σουηδή υπουργός χαρακτηρίζει «βάρβαρους» τους φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές

EPA/MICHAEL BUHOLZER

Έντονες αντιδράσεις από κορυφαίους Σουηδούς πολιτικούς μετά το περιστατικό παρενόχλησης του υπουργού Άμυνας

Κορυφαία Σουηδή υπουργός χαρακτήρισε την Τετάρτη «βαρβάρους» τους φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, μετά από περιστατικό παρενόχλησης κυβερνητικού στελέχους στη Στοκχόλμη.

Η υπουργός Ενέργειας Έμπα Μπους, ηγέτης των Χριστιανοδημοκρατών και μέλος της κυβερνητικής συμμαχίας, έγραψε στην πλατφόρμα X:

«Οι ακτιβιστές πλέον συμπεριφέρονται σαν βάρβαροι όταν περιορίζουν την ελευθερία του λόγου άλλων ανθρώπων. Στη Σουηδία έχουμε μακρά παράδοση ελευθερίας του λόγου και δημοκρατίας. Αυτές τώρα απειλούνται.»

Το περιστατικό παρενόχλησης του υπουργού Άμυνας

Το βράδυ της Δευτέρας, αρκετοί φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές παρενόχλησαν τον Υπουργό Πολιτικής Άμυνας Κάρλ-Όσκαρ Μπόλιν, καθώς επέστρεφε στο σπίτι του από συνάντηση. Σε βίντεο που τράβηξε ο ίδιος, οι ακτιβιστές φαίνονται να τον ακολουθούν φωνάζοντας “Ντροπή σου!”. Ο Μπόλιν αναγκάστηκε να επιστρέψει στο κτίριο του κοινοβουλίου, ώστε να μην τους οδηγήσει στην οικία του.

Μιλώντας την επόμενη μέρα στην εκπομπή Morgonstudion της δημόσιας τηλεόρασης SVT, ο Μπόλιν χαρακτήρισε τη συμπεριφορά των διαδηλωτών «μη φυσιολογική» και προειδοποίησε:

«Ποιο είναι το επόμενο όριο που θα ξεπεράσει αυτή η ομάδα;»

Παράλληλα, κάλεσε τις σουηδικές αρχές να σταθούν «δίπλα–δίπλα με τη μειονότητα των Εβραίων».

Η Μπους δήλωσε ότι αναμένει από την αστυνομία να αναλάβει δράση εναντίον όσων «δεν σέβονται τους κανόνες της δημοκρατίας» και πρότεινε την ενίσχυση της νομοθεσίας για την προστασία των πολιτικών. Σύμφωνα με τη Svenska Dagbladet, η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Η ανάρτηση του Σουηδού πρωθυπουργού

Ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, έγραψε επίσης στο X:

«Αναμένω από όλα τα κόμματα να αποστασιοποιηθούν από τέτοιες τακτικές όχλου.»

Προειδοποίησε τους ακτιβιστές:

«Μπορείτε να εκφράζετε τις απόψεις σας για τη Μέση Ανατολή. Αλλά σταματήστε άμεσα να απειλείτε Σουηδούς πολιτικούς!»

Με πληροφορίες από POLITICO

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube