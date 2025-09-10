Σουηδή υπουργός χαρακτηρίζει «βάρβαρους» τους φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές

Κορυφαία Σουηδή υπουργός χαρακτήρισε την Τετάρτη «βαρβάρους» τους φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, μετά από περιστατικό παρενόχλησης κυβερνητικού στελέχους στη Στοκχόλμη.

Η υπουργός Ενέργειας Έμπα Μπους, ηγέτης των Χριστιανοδημοκρατών και μέλος της κυβερνητικής συμμαχίας, έγραψε στην πλατφόρμα X:

«Οι ακτιβιστές πλέον συμπεριφέρονται σαν βάρβαροι όταν περιορίζουν την ελευθερία του λόγου άλλων ανθρώπων. Στη Σουηδία έχουμε μακρά παράδοση ελευθερίας του λόγου και δημοκρατίας. Αυτές τώρα απειλούνται.»

Aktivister beter sig nu likt barbarer när de inskränker andra människors yttrandefrihet. De lägger nu beslag på vårt offentliga samtal och offentliga rum. I Sverige har vi en lång tradition av yttrandefrihet och demokrati. Den hotas nu. Vi måste återta de svenska värderingarna på… — Ebba Busch (@BuschEbba) September 10, 2025

Το περιστατικό παρενόχλησης του υπουργού Άμυνας

Το βράδυ της Δευτέρας, αρκετοί φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές παρενόχλησαν τον Υπουργό Πολιτικής Άμυνας Κάρλ-Όσκαρ Μπόλιν, καθώς επέστρεφε στο σπίτι του από συνάντηση. Σε βίντεο που τράβηξε ο ίδιος, οι ακτιβιστές φαίνονται να τον ακολουθούν φωνάζοντας “Ντροπή σου!”. Ο Μπόλιν αναγκάστηκε να επιστρέψει στο κτίριο του κοινοβουλίου, ώστε να μην τους οδηγήσει στην οικία του.

Ikväll deltog jag på en träff med den moderata riksdagsgruppen på riksdagen. När jag klev ut vid Mynttorget och skulle promenera hem såg det ut såhär. En grupp människor med antisocialt dominansbeteende började förfölja mig vilket resulterade i att jag helt enkelt inte kunde ta… pic.twitter.com/NL8NkwpHmI — Carl-Oskar Bohlin (@CarlOskar) September 8, 2025

Μιλώντας την επόμενη μέρα στην εκπομπή Morgonstudion της δημόσιας τηλεόρασης SVT, ο Μπόλιν χαρακτήρισε τη συμπεριφορά των διαδηλωτών «μη φυσιολογική» και προειδοποίησε:

«Ποιο είναι το επόμενο όριο που θα ξεπεράσει αυτή η ομάδα;»

Παράλληλα, κάλεσε τις σουηδικές αρχές να σταθούν «δίπλα–δίπλα με τη μειονότητα των Εβραίων».

Jag deltog imorse i Svt morgon och jag tror det är viktigt att vi nu inte börjar glida kring hur man tillåts skapa politisk uppmärksamhet kring olika frågor. pic.twitter.com/Tuu4Nh4yW0 — Carl-Oskar Bohlin (@CarlOskar) September 9, 2025

Η Μπους δήλωσε ότι αναμένει από την αστυνομία να αναλάβει δράση εναντίον όσων «δεν σέβονται τους κανόνες της δημοκρατίας» και πρότεινε την ενίσχυση της νομοθεσίας για την προστασία των πολιτικών. Σύμφωνα με τη Svenska Dagbladet, η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Η ανάρτηση του Σουηδού πρωθυπουργού

Ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, έγραψε επίσης στο X:

«Αναμένω από όλα τα κόμματα να αποστασιοποιηθούν από τέτοιες τακτικές όχλου.»

Jag har ett budskap ikväll till Palestina-aktivisterna i Stockholm: Sverige är en demokrati och ni får gärna uttrycka er åsikt om Mellanöstern. Men sluta omedelbart att hota svenska politiker. Jag förväntar mig nu att alla partier och alla partiledare omedelbart tar avstånd från… https://t.co/MrRnKiqkzN — Ulf Kristersson (@SwedishPM) September 8, 2025

Προειδοποίησε τους ακτιβιστές:

«Μπορείτε να εκφράζετε τις απόψεις σας για τη Μέση Ανατολή. Αλλά σταματήστε άμεσα να απειλείτε Σουηδούς πολιτικούς!»

Με πληροφορίες από POLITICO