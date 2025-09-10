Logo Image

Ράντοσλαβ Σικόρσκι: Η Πολωνία ήταν «σκόπιμα στόχος»

Κόσμος

Ράντοσλαβ Σικόρσκι: Η Πολωνία ήταν «σκόπιμα στόχος»

EPA/OLIVIER HOSLET

Ο Πολωνός ΥΠΕΞ τόνισε ότι με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ, ορισμένα drones καταρρίφθηκαν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, δήλωσε ότι η Πολωνία και το ΝΑΤΟ πιστεύουν ότι η χώρα του «σκόπιμα στοχοποιήθηκε» από ρωσικά drones.

Σε ένα βίντεο από το Υπουργείο Εξωτερικών, ο Σικόρσκι αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η εκτίμηση των πολωνικών και των αεροπορικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ είναι ότι δεν παρέκκλιναν από την πορεία τους, αλλά στοχοποιήθηκαν σκόπιμα».

Και πρόσθεσε ότι με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ, ορισμένα drones καταρρίφθηκαν. Υπέστησαν ζημιές σε περιουσίες, αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε.

Ακόμη, ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι έχει μιλήσει με ξένους ομολόγους του μετά το περιστατικό, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και της επικεφαλής των εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ Κάγια Κάλας. Έχει επίσης καλέσει έναν εκπρόσωπο της ρωσικής πρεσβείας για να του επιδώσει σημείωμα διαμαρτυρίας.

Για «ψέματα» κατηγορεί τη Ρωσία

Απαντώντας στις ρωσικές δηλώσεις ότι τα drones δεν είναι ρωσικά, λέει: «Αυτό ήταν αναμενόμενο. Τα ψέματα και οι αρνήσεις είναι προεπιλεγμένες σοβιετικές απαντήσεις».

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία έχει δηλώσει ότι δεν είχε στόχους στην Πολωνία για τις επιθέσεις, αλλά οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν αμφισβητήσει αυτό.

Πηγή: BBC

