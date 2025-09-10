Προειδοποίηση Νετανιάχου στο Κατάρ: Παραδώστε τους τρομοκράτες της Χαμάς

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υιοθετεί έναν προκλητικό τόνο εν μέσω διεθνών επικρίσεων για την επίθεση του Ισραήλ εναντίον ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα, λέγοντας στο Κατάρ: «Ή απελάστε τους ή τους φέρνετε ενώπιον της δικαιοσύνης. Γιατί αν δεν το κάνετε εσείς, θα το κάνουμε εμείς».

Μιλώντας σε ένα βίντεο στα αγγλικά, ο Νετανιάχου συγκρίνει την επίθεση του Ισραήλ με τις αμερικανικές επιχειρήσεις μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, η επέτειος των οποίων είναι αύριο.

«Έχουμε επίσης μια 11η Σεπτεμβρίου», είπε. «Θυμόμαστε την 7η Οκτωβρίου. Εκείνη την ημέρα, ισλαμιστές τρομοκράτες διέπραξαν τη χειρότερη αγριότητα εναντίον του εβραϊκού λαού από το Ολοκαύτωμα».

«Τι έκανε η Αμερική μετά την 11η Σεπτεμβρίου;» διερωτήθηκε ο Νετανιάχου. «Υποσχέθηκε να κυνηγήσει τους τρομοκράτες που διέπραξαν αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, όπου κι αν βρίσκονται. Και ψήφισε επίσης ένα ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, δύο εβδομάδες αργότερα, που έλεγε ότι οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να δώσουν καταφύγιο σε τρομοκράτες».

«Το Κατάρ φιλοξενεί τρομοκράτες»

Το Ισραήλ ακολούθησε αυτήν την προσέγγιση, σημείωσεο Νετανιάχου, κατηγορώντας το Κατάρ ότι φιλοξενεί τρομοκράτες, χρηματοδοτεί τη Χαμάς και παραχωρεί αρχοντικά στους ηγέτες της.

«Έτσι, κάναμε ακριβώς αυτό που έκανε η Αμερική όταν καταδίωξε τους τρομοκράτες της Αλ Κάιντα στο Αφγανιστάν και αφού πήγαν και σκότωσαν τον Οσάμα Μπιν Λάντεν στο Πακιστάν», υποστηρίζει ο Νετανιάχου.

Υποστηρίζει επίσης ότι οι ίδιες χώρες που χειροκρότησαν τις ΗΠΑ για τη δολοφονία του Μπιν Λάντεν θα πρέπει να ντρέπονται που καταδίκασαν το Ισραήλ.

Ισραήλ: Ανησυχία στον στρατό ότι η επίθεση κατά των ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα απέτυχε

Ένα ακόμη πολυώροφο κτίριο στη Γάζα ισοπεδώθηκε το πρωί της Τετάρτης, για το οποίο το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι η Χαμάς χρησιμοποίησε για σκοπούς συλλογής πληροφοριών.

Φυλλάδια ρίχτηκαν πάνω από την πόλη της Γάζας προειδοποιώντας για μια επικείμενη χερσαία επίθεση αλλά και ότι η παραμονή στην περιοχή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα το πρωί, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, προειδοποίησε τη Χαμάς ότι εάν δεν απελευθερώσει τους υπόλοιπους ομήρους και δεν αφοπλιστεί, η ίδια και η Γάζα θα καταστραφούν.

Ωστόσο, υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία στους ισραηλινούς στρατιωτικούς κύκλους ότι η άνευ προηγουμένου και εξαιρετικά αμφιλεγόμενη επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ δεν πέτυχε.

Η Χαμάς δήλωσε ότι σκοτώθηκαν μόνο σχετικά μικροί αξιωματούχοι.

Ούτε είναι σαφές εάν και πότε το Ισραήλ ενημέρωσε κάποιον, συμπεριλαμβανομένου του στενότερου συμμάχου του, τις ΗΠΑ, για την επίθεση. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ είναι εμφανώς εξοργισμένος από τις ενέργειες του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

