Ανίτα Ανάντ: Ο Καναδάς εξετάζει τις σχέσεις του με το Ισραήλ μετά την επίθεση στο Κατάρ

Ο Καναδάς αξιολογεί τη σχέση του με το Ισραήλ μετά την επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ, δήλωσε την Τετάρτη η υπουργός Εξωτερικών Ανίτα Ανάντ, σε μια τελευταία ένδειξη δυσαρέσκειας προς την ισραηλινή κυβέρνηση.

Η Ανάντ επανέλαβε ότι ο Καναδάς θεώρησε την επίθεση απαράδεκτη, ειδικά δεδομένων των προσπαθειών του Κατάρ να διευκολύνει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Η Ανάντ έκανε τις δηλώσεις της όταν ρωτήθηκε εάν ο Καναδάς θα μπορούσε να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δήλωσε ότι θα προτείνει την αναστολή των μέτρων που σχετίζονται με το εμπόριο σε μια συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ.

«Εξετάζουμε τη σχέση μας με το Ισραήλ», δήλωσε η Ανάντ σε δημοσιογράφους στο περιθώριο μιας συνάντησης του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Κόμματος στο Έντμοντον.

Όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα αν ο Καναδάς εξετάζει οποιοδήποτε είδος κυρώσεων κατά του Ισραήλ, απάντησε: «Θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε τα επόμενα βήματά μας».

Σκληρή στάση κατά του Ισραήλ

Ο Καναδάς έχει σκληρύνει αισθητά τη γραμμή του απέναντι στο Ισραήλ υπό τον πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος αντικατέστησε τον Τζάστιν Τριντό τον Μάρτιο. Ο Κάρνεϊ ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι ο Καναδάς θα αναγνωρίσει την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση, προκαλώντας την οργή του Ισραήλ.

Ο Τριντό υποστήριζε γενικά την εκστρατεία του Ισραήλ κατά της Χαμάς, ενώ περιστασιακά επέκρινε τις ενέργειες του ισραηλινού στρατού.

Ο Κάρνεϊ καταδίκασε την Τρίτη την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, αποκαλώντας την «απαράδεκτη επέκταση της βίας» που διακινδύνευσε την κλιμάκωση της σύγκρουσης σε όλη την περιοχή.

Δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι το σχέδιο του Ισραήλ να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας ήταν «λάθος».

Πηγή: Reuters