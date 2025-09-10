Εγιάλ Ζαμίρ: Ο ισραηλινός στρατός θα «κόψει τα χέρια όλων των εχθρών μας» στη Μέση Ανατολή

Μιλώντας σε τελετή αποφοίτησης αξιωματικών του Ναυτικού, ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, λέει ότι «το μακρύ χέρι των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων θα φτάσει σε κάθε πεδίο και θα κόψει τα χέρια όλων των εχθρών μας στη Μέση Ανατολή».

«Τις τελευταίες ημέρες, έχουμε χτυπήσει σε πολλά πεδία ταυτόχρονα», λέει, αναφερόμενος σε χτυπήματα στη Λωρίδα της Γάζας, στον Λίβανο, στη Συρία, στην Υεμένη και κατά της Χαμάς στο Κατάρ.

«Στη Λωρίδα της Γάζας, θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με δύναμη μέχρι να φέρουμε πίσω τους ομήρους μας, τόσο τους ζωντανούς όσο και τους πεσόντες. Δεν θα σταματήσουμε τις προσπάθειες, αυτό είναι το ηθικό μας καθήκον και η ηθική μας αποστολή. Αναδιαμορφώνουμε την πραγματικότητα ασφαλείας και προκαλούμε τεράστια χτυπήματα στη Χαμάς για να νικήσουμε και να καταρρέουμε αποφασιστικά την κυριαρχία της», τόνισε.

«Σύντομα θα συμπληρωθούν δύο χρόνια από τότε που οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) σηκώθηκαν στα πόδια τους και αποδεικνύουν μέρα με τη μέρα την αποφασιστικότητά τους και τη δύναμή τους. Το μήνυμά μας είναι σαφές: το μακρύ χέρι των IDF θα φτάσει σε κάθε αρένα και θα κόψει τα χέρια όλων των εχθρών μας στη Μέση Ανατολή», προσθέτει ο Ζαμίρ.

Πηγή: Times of Israel