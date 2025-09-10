BBC: Αποκωδικοποιώντας την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Η ανάρτηση του Τραμπ για την Πολωνία στα προσωπικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν πολύ σύντομη και αινιγματική, αλλά σαφώς ενδεικτική της αυξανόμενης απογοήτευσης που διακατέχει τον Αμερικανό Πρόερο για τη Ρωσία και τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες συγκεκριμένα τον Δεκαπενταύγουστο και μετά από μήνες ανησυχίας για τις ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις, ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος γιόρτασαν αυτό που αποκάλεσαν κάτι σαν «νίκη» εξωτερικής πολιτικής μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

Ωστόσο, οι πιθανολογούμενες συναντήσεις μεταξύ Τραμπ, Πούτιν και του Ζελένσκι για να επιτευχθεί ειρήνη στο μέτωπο δεν έχουν πραγματοποιηθεί και ο πόλεμος δεν φαίνεται να πλησιάζει στο τέλος του παρά τη συνάντηση στην Αλάσκα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, πριν από τις εισβολές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ο Τραμπ, όχι για πρώτη φορά, απείλησε με αυστηρότερα μέτρα κατά της Ρωσίας και δήλωσε ότι ήταν έτοιμος να προχωρήσει σε μια «δεύτερη φάση» κυρώσεων.

Πολλοί πλέον σε όλο τον κόσμο θα στρέψουν την προσοχή τους για να δουν εάν όσα συνέβησαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας με την εισβολή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών θα οδηγήσουν σε αυτές τις πολυαναμενόμενες δευτερογενείς κυρώσεις που θα επιβάλει η αμερικανική κυβέρνηση.