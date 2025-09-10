Βίκτορ Γιανουκόβιτς: Ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας έχασε τη δικαστική μάχη κατά των κυρώσεων της ΕΕ

Ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς έχασε την Τετάρτη τη δεκαετή δικαστική του μάχη για την άρση των κυρώσεων που του είχε επιβάλει η ΕΕ.

Ο Γιανουκόβιτς ήταν ο φιλορώσος πρόεδρος της Ουκρανίας από το 2010 έως το 2014, πριν ανατραπεί από τις διαμαρτυρίες του Euromaidan και καταφύγει στη Ρωσία. Του επιβλήθηκαν για πρώτη φορά κυρώσεις από την ΕΕ το 2014 – όταν του απαγόρευσε να ταξιδέψει στην ΕΕ και πάγωσε τα περιουσιακά του στοιχεία – και ξανά το 2022 μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Μόσχας.

Ο Γιανουκόβιτς είχε ζητήσει από το ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ να άρει τα μέτρα εναντίον του με το σκεπτικό ότι η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις ενώ – κατά την άποψή του – δεν αντιμετώπιζε ποινική υπόθεση στην Ουκρανία και ότι «δεν είχε συγκεκριμένα στοιχεία».

Ωστόσο, την Τετάρτη, το Γενικό Δικαστήριο, μέρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέρριψε την προσφυγή του σε μια απόφαση που καταδίκαζε τη θητεία του ως προέδρου της Ουκρανίας.

«Συνέβαλε σαφώς στην αποσταθεροποίηση» της Ουκρανίας

Οι ενέργειες του Γιανουκόβιτς ως αρχηγού κράτους της Ουκρανίας «συνέβαλαν σαφώς στην αποσταθεροποίηση» της χώρας και η ΕΕ ορθώς τον συμπεριέλαβε στον κατάλογο κυρώσεων σύμφωνα με τα νομικά της κριτήρια, ανέφερε το δικαστήριο στην 18σέλιδη απόφασή του.

Το δικαστήριο σημείωσε επίσης την αποτυχία του πρώην ισχυρού άνδρα «να αποστασιοποιηθεί αποτελεσματικά από τις ρωσικές αρχές» από την προεδρία του και ξεχώρισε τη «συμμετοχή του σε ένα σχέδιο» για την εκδίωξη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Μάρτιο του 2022.

Ο γιος του Γιανουκόβιτς, Αλεξάντρ Βικτόροβιτς Γιανουκόβιτς, δέχθηκε επίσης κυρώσεις από την ΕΕ για τις εκτεταμένες επιχειρηματικές του δραστηριότητες στην κατεχόμενη από τη Ρωσία περιοχή Ντονμπάς. Την Τετάρτη, το δικαστήριο απέρριψε και την παράλληλη έφεσή του για άρση αυτών των κυρώσεων.

Ως πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Γιανουκόβιτς απέσυρε τη χώρα από μια συμφωνία σύνδεσης με την ΕΕ, λεηλάτησε τα κρατικά ταμεία και επιδίωξε στενότερους δεσμούς με το Κρεμλίνο, πυροδοτώντας εκτεταμένες πολιτικές αναταραχές.

Αφού κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να στείλει στρατεύματα στη χώρα για να αποκαταστήσει την τάξη και μετά από αιματηρές αντιπαραθέσεις μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας του και των φιλοδημοκρατικών διαδηλωτών που σκότωσαν περισσότερους από 100 πολίτες του, ο Γιανουκόβιτς κατέφυγε στη Ρωσία στις αρχές του 2014, όπου ζει εξόριστος έκτοτε.

