Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι – φον ντερ Λάιεν με φόντο την ομιλία της επικεφαλής της Κομισιόν

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με επίκεντρο τα βασικά σημεία της σημερινής της ομιλίας για την Κατάσταση της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ο ίδιος ανέφερε:
«Μίλησα με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Την ευχαρίστησα για τη δυναμική Ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης και για το ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τα 6 δισ. ευρώ που προορίζονται για την παραγωγή drones στην Ουκρανία. Πρέπει να βρούμε ακόμη περισσότερους τρόπους να αξιοποιήσουμε τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία προς όφελος της Ουκρανίας.
Η Ούρσουλα με ενημέρωσε για τη συνεργασία με τους Αμερικανούς εταίρους για την ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Συζητήσαμε επίσης τη στήριξη προς τα Ουκρανόπουλα – επιβεβαίωσε ότι η ΕΕ θα συμβάλει στη χρηματοδότηση δωρεάν γευμάτων για μαθητές. Συντονίσαμε περαιτέρω βήματα για την επιστροφή των απαχθέντων παιδιών.
Συμφωνήσαμε να παραμείνουμε σε επαφή.»
I spoke with President of the European Commission @vonderleyen.
I thanked her for the strong State of the Union Address and the clear message regarding €6 billion for drone production in Ukraine. We must find even more ways to use frozen Russian assets for the benefit of… pic.twitter.com/ipL5ycN8wk
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 10, 2025
Με πληροφορίες από Reuters