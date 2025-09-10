Logo Image

Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι – φον ντερ Λάιεν με φόντο την ομιλία της επικεφαλής της Κομισιόν

REUTERS/Sarah Meyssonnier

Η ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με επίκεντρο τα βασικά σημεία της σημερινής της ομιλίας για την Κατάσταση της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο ίδιος ανέφερε:

«Μίλησα με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Την ευχαρίστησα για τη δυναμική Ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης και για το ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τα 6 δισ. ευρώ που προορίζονται για την παραγωγή drones στην Ουκρανία. Πρέπει να βρούμε ακόμη περισσότερους τρόπους να αξιοποιήσουμε τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία προς όφελος της Ουκρανίας.

Η Ούρσουλα με ενημέρωσε για τη συνεργασία με τους Αμερικανούς εταίρους για την ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Συζητήσαμε επίσης τη στήριξη προς τα Ουκρανόπουλα – επιβεβαίωσε ότι η ΕΕ θα συμβάλει στη χρηματοδότηση δωρεάν γευμάτων για μαθητές. Συντονίσαμε περαιτέρω βήματα για την επιστροφή των απαχθέντων παιδιών.

Συμφωνήσαμε να παραμείνουμε σε επαφή.»

Με πληροφορίες από Reuters

