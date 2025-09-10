Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι – φον ντερ Λάιεν με φόντο την ομιλία της επικεφαλής της Κομισιόν

Ο ίδιος ανέφερε:

«Μίλησα με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Την ευχαρίστησα για τη δυναμική Ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης και για το ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τα 6 δισ. ευρώ που προορίζονται για την παραγωγή drones στην Ουκρανία. Πρέπει να βρούμε ακόμη περισσότερους τρόπους να αξιοποιήσουμε τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία προς όφελος της Ουκρανίας.

Η Ούρσουλα με ενημέρωσε για τη συνεργασία με τους Αμερικανούς εταίρους για την ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Συζητήσαμε επίσης τη στήριξη προς τα Ουκρανόπουλα – επιβεβαίωσε ότι η ΕΕ θα συμβάλει στη χρηματοδότηση δωρεάν γευμάτων για μαθητές. Συντονίσαμε περαιτέρω βήματα για την επιστροφή των απαχθέντων παιδιών.

Συμφωνήσαμε να παραμείνουμε σε επαφή.»

I spoke with President of the European Commission @vonderleyen. I thanked her for the strong State of the Union Address and the clear message regarding €6 billion for drone production in Ukraine. We must find even more ways to use frozen Russian assets for the benefit of… pic.twitter.com/ipL5ycN8wk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 10, 2025

Με πληροφορίες από Reuters