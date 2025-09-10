Κομισιόν: «Παγώνει» 20 εκατ. ευρώ από τη χρηματοδότηση προς το Ισραήλ

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας ομιλίας της για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, στο Στρασβούργο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε ένα νέο πακέτο μέτρων ως απάντηση της ΕΕ απέναντι στις εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας. Ένας από τους βασικούς άξονες του πακέτου είναι η αναστολή της οικονομικής στήριξης προς το Ισραήλ.

Σύμφωνα με πηγές της Κομισιόν, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου NDICI – Global Europe για την περίοδο 2021–2027, προβλέπεται κατά μέσο όρο ετήσια ενίσχυση ύψους 6 εκατ. ευρώ προς το Ισραήλ από το 2025 έως το 2027, με στόχο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων. Ωστόσο, η νέα απόφαση συνεπάγεται πάγωμα των μελλοντικών επιχορηγήσεων, εξαιρουμένων των δράσεων που αφορούν την κοινωνία των πολιτών και το ίδρυμα Yad Vashem.

Επιπρόσθετα, περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν σε τρέχοντα προγράμματα συνεργασίας — όπως οι δράσεις Twinning, TAIEX και άλλα σχήματα περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και του Ισραήλ — τίθενται σε αναστολή και αναμένεται να επανεξεταστούν.

Παρόλο που το Ισραήλ, ως χώρα με υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, δεν αποτελεί κύριο αποδέκτη άμεσης χρηματοδότησης από το NDICI, είχε επωφεληθεί από περίπου 32 εκατ. ευρώ την περίοδο 2021–2024 μέσω θεματικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών. Σημειώνεται ότι η παρούσα αναστολή δεν επηρεάζει τη συνεργασία σε ερευνητικά και καινοτόμα έργα στο πλαίσιο του Horizon Europe, ούτε τις δυνατότητες δανεισμού για υποδομές.

«Πάγωμα» 20 εκατ. ευρώ

Συνολικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε πάγωμα περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ, διατηρώντας τη χρηματοδότηση μόνο σε ειδικούς και περιορισμένους τομείς.

Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος αυτής της αναστολής σε σχέση με τις στρατιωτικές δαπάνες, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με αναφορές που κυκλοφόρησαν τον Ιούνιο του 2025, το Ισραήλ χρησιμοποίησε τουλάχιστον 34 πυραύλους τύπου Arrow-3 κατά την 12ήμερη σύρραξη με το Ιράν, με κάθε βολή να κοστίζει περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια.

Στήριξη στον παλαιστινιακό λαό

Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί εκτεταμένη οικονομική στήριξη προς την Παλαιστινιακή Αρχή και τον παλαιστινιακό λαό. Συγκεκριμένα, για την περίοδο 2021–2024, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Συνεργασίας ΕΕ–Παλαιστινίων, είχαν δεσμευτεί 1,18 δισ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 809,4 εκατ. ευρώ έχουν ήδη εκταμιευθεί. Το 2023, εγκρίθηκε πακέτο 118,4 εκατ. ευρώ μέσω του μηχανισμού PEGASE για μισθούς, συντάξεις, κοινωνικά επιδόματα και υγειονομική περίθαλψη. Το 2024, εγκρίθηκε επιπλέον έκτακτη βοήθεια 400 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2025 προτείνεται φιλόδοξο πακέτο 1,6 δισ. ευρώ για δράσεις ανάκαμψης και ενίσχυσης ανθεκτικότητας.

Από αυτό το πακέτο:

576 εκατ. ευρώ προορίζονται για έργα ανάπτυξης,

82 εκατ. ευρώ ετησίως θα δοθούν στην UNRWA, τον Οργανισμό του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

Η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ προς τα Παλαιστινιακά Εδάφη ενισχύθηκε επιπλέον, φτάνοντας τα 450 εκατομμύρια ευρώ το 2025.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

