Πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Πολωνία: Σκόπιμη η επίθεση – Ο Πούτιν ψάχνει για «αδυναμία» της Δύσης

Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Πολωνία, Ντάνιελ Φριντ, δήλωσε ότι επρόκειτο «σχεδόν σίγουρα» για μια σκόπιμη επίθεση.

«Θα πρέπει να είμαστε νηφάλιοι αν κάποιος από εμάς έχει ακόμα την ψευδαίσθηση ότι αυτή η σύγκρουση δεν ενδιέφερε τη Δύση», είπε μιλώντας στο BBC Radio 5 Live.

Νωρίτερα, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι αρκετοί σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων της Ολλανδίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και της Γερμανίας, συμμετείχαν στην κατάρριψη των drones που πέρασαν στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της ολονύκτιας επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Δολιοφθορές της Ρωσίας» κατά της Δύσης

Ακόμη, ο Φριντ είπε ότι το γεγονός ότι «τα αεροπλάνα απογειώθηκαν, δεν χρειάστηκε να ζητήσουν άδεια και έδρασαν σε πραγματικό χρόνο αποτελεί σήμα προς τη Ρωσία ότι η Δύση μπορεί να μην είναι τόσο άστοχη» όσο νομίζει ο Πούτιν.

«Με αυτά τα δεδομένα, θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Η Ρωσία έχει εμπλακεί σε δολιοφθορές και δολοφονίες στη Δύση και εναντίον της Δύσης εδώ και αρκετό καιρό. Πρέπει να υποθέσουμε ότι [ο Πούτιν] θα [το ξανακάνει αυτό]».

«Θα ψάχνει για αδυναμία και δεν πρέπει να του τη δείξουμε», υπογράμμισε.

