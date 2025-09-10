Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Συνάντηση Ρούμπιο με τον Κινέζο ΥΠΕΞ – Στο επίκεντρο διμερή ζητήματα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συνομίλησε την Τετάρτη με τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών Γουάνγκ Γι για παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα, σε συνέχεια της συνάντησης που είχαν οι δύο ομόλογοι στη Μαλαισία νωρίτερα φέτος, δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ.

«Ο Υπουργός Ρούμπιο τόνισε τη σημασία της ανοιχτής και εποικοδομητικής επικοινωνίας σε μια σειρά διμερών ζητημάτων», δήλωσε ο Πίγκοτ σε ανακοίνωσή του. «Συζήτησαν επίσης άλλα παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα ως συνέχεια των συζητήσεων στην Κουάλα Λουμπούρ».

Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Γουάνγκ τον Ιούλιο στο περιθώριο του Περιφερειακού Φόρουμ ASEAN στη Μαλαισία, σε μια συνάντηση που και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν θετική και εποικοδομητική, παρά την ένταση σχετικά με τους δασμούς της Ουάσινγκτον.

Ο Ρούμπιο είχε δηλώσει τότε ότι οι πιθανότητες να συναντηθεί ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κινέζο Πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ ήταν υψηλές.

Σύγκρουση για τους δασμούς

Η άνοδος των παγκόσμιων εμπορικών φραγμών από την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία έχει επιδεινώσει τις προκλήσεις για την οικονομία της Κίνας που βασίζεται στις εξαγωγές, με την επιβολή σαρωτικών δασμών στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων να πυροδοτεί μήνες κλιμακώσεων των δασμών ομοίως.

Η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο τον Αύγουστο παρέτειναν την εκεχειρία για 90 ημέρες, αποτρέποντας ακόμη υψηλότερους δασμούς.

Ο Τραμπ προέτρεψε αξιωματούχους της ΕΕ την Τρίτη να επιβάλουν δασμούς στην Κίνα έως και 100% στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για την άσκηση πίεσης στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και έναν διπλωμάτη της ΕΕ.

Η Κίνα και η Ινδία είναι σημαντικοί αγοραστές ρωσικού πετρελαίου και, ως εκ τούτου, διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της οικονομίας της Ρωσίας στην επιφάνεια καθώς συνεχίζει την εκτεταμένη εισβολή της στην Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε το 2022.

Πηγή: Reuters