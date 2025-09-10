Υεμένη: Αναφορές για αρκετούς νεκρούς μετά από ισραηλινή επιδρομή σε κτίριο μέσων ενημέρωσης των Χούθι

Ένας απροσδιόριστος αριθμός ανθρώπων σκοτώθηκε και τραυματίστηκε σε ισραηλινές επιδρομές σε ένα κτίριο που στεγάζει την επιχείρηση μέσων ενημέρωσης των ενόπλων δυνάμεων των Χούθι, αναφέρει η τηλεόραση των ανταρτών.

«Μάρτυρες, τραυματίες και πολλά σπίτια υπέστησαν ζημιές ως αποτέλεσμα της ισραηλινής επίθεσης στο Αρχηγείο Ηθικής Καθοδήγησης», αναφέρει το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Masirah.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι το αρχηγείο προπαγάνδας των Χούθι ήταν μεταξύ των στόχων των σημερινών επιδρομών.

Πηγή: Times of Israel