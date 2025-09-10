«Όχι Βίκτορ» – Διαδικτυακή αντιπαράθεση του Πολωνού ΥΠΕΞ με τον Βίκτορ Όρμπαν

Σε δημοσίευση του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτρο Όρμπαν απάντησε ο επικεφαλής της πολωνικής διπλωματίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, καλώντας τον να «Κατεβεί από τον φράχτη και να καταδικάσει τη ρωσική επιθετικότητα» κατά της Ουκρανίας και της Πολωνίας.

Η ανάρτηση του Ούγγρου πρωθυπουργού

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο Βίκτορ Όρμπαν εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ουγγαρίας προς την Πολωνία, χαρακτηρίζοντας τη ρωσική παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου «απαράδεκτη».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι το περιστατικό επιβεβαιώνει την άποψή του πως η πολιτική της Ουγγαρίας υπέρ της ειρήνης είναι «λογική και συνετή».

«Το να ζεις στη σκιά ενός πολέμου είναι γεμάτο κινδύνους και απειλές. Ήρθε η ώρα να σταματήσει! Προς αυτήν την κατεύθυνση, στηρίζουμε τις προσπάθειες του Προέδρου @realDonaldTrump για την επίτευξη ειρήνης», ανέφερε.

No, Victor. The incident proves you should get off the fence and condemn Russian aggression. We ask you to unblock the disbursement of EU funds for defence, approve tougher sanctions on the aggressor and withdraw your veto on starting Ukraine’s EU accession negotiations. — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) September 10, 2025

Η απάντηση του Πολωνού ΥΠΕΞ

Απαντώντας σε αυτή την ανάρτηση, ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι του έγραψε:

«Όχι, Βίκτορ. Το περιστατικό αποδεικνύει ότι πρέπει να κατέβεις από τον φράχτη και να καταδικάσεις τη ρωσική επιθετικότητα.

Σου ζητάμε να ξεμπλοκάρεις την εκταμίευση των κονδυλίων της ΕΕ για την άμυνα, να εγκρίνεις αυστηρότερες κυρώσεις κατά του επιτιθέμενου και να αποσύρεις το βέτο σου στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας με την ΕΕ.»

Με πληροφορίες από Guardian

