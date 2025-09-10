Ο Στάρμερ στηρίζει τον πρεσβευτή του στις ΗΠΑ παρά την αποκάλυψη της σχέσης του με τον Τζέφρι Έπστιν

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ εξέφρασε τη στήριξή του στον πρεσβευτή της χώρας στην Ουάσινγκτον, τον Πίτερ Μάντελσον, αφού κυκλοφόρησε μια επιστολή του, γραμμένη το 2003, που απευθυνόταν στον χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν.

Ο Μάντελσον, σημαντική προσωπικότητα του Εργατικού κόμματος, δηλώνει σε αυτό το μήνυμα που έγραψε για τα 50ά γενέθλια του Έπστιν ότι ο τελευταίος είναι «ο καλύτερος φίλος του» και τον χαρακτηρίζει «έξυπνο και πνευματώδη».

Ο 71χρονος πρεσβευτής, που ανέλαβε αυτά τα καθήκοντα τον περασμένο Φεβρουάριο, «έχει δηλώσει πολλές φορές ότι λυπάται βαθιά που συναναστράφηκε» τον Έπστιν, είπε ο Στάρμερ στη Βουλή των Κοινοτήτων. Ο Έπστιν ήταν «ένας ποταπός εγκληματίας» που «κατέστρεψε τη ζωή πολλών γυναικών και κοριτσιών», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Το μήνυμα του Μάντελσον προς τον Έπστιν περιλαμβάνεται στο «Χρυσό Βιβλίο» που έφτιαξε η συνεργάτιδα και πρώην σύντροφος του χρηματιστή Γκισλέιν Μάξγουελ ως δώρο για τα γενέθλιά του. Το βιβλίο δόθηκε στη δημοσιότητα στις αρχές της εβδομάδας από Αμερικανούς βουλευτές. Ο Έπστιν πέθανε στη φυλακή το 2019, πριν ξεκινήσει η δίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα. Στο βιβλίο υπάρχει και μια ευχετήρια κάρτα που αποδίδεται στον Ντόναλντ Τραμπ, μια υπόθεση που έφερε σε δύσκολη θέση τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σε συνέντευξή του στο κανάλι της εφημερίδας The Sun στο YouTube, ο Μάντελσον παραδέχτηκε ότι έγραψε το γράμμα, αλλά πλέον «λυπάται πραγματικά και βαθιά που διατηρούσε αυτήν τη σχέση για τόσο πολύ καιρό». Είπε όμως ότι «το γράμμα γράφτηκε πριν κατηγορηθεί» ο Έπστιν και ότι ο ίδιος ουδέποτε υπήρξε μάρτυρας «αξιόμεμπτων πράξεων» ούτε έχει αποδείξεις για «εγκληματικές δραστηριότητες».

Ο Πίτερ Μάντελσον έχει υπουργοποιηθεί τρεις φορές στο παρελθόν ενώ υπήρξε και Επίτροπος Εμπορίου της Βρετανίας στην ΕΕ μεταξύ 2004-8. Τη δεκαετία του 90 ήταν ένας από τους αρχιτέκτονες του “New Labour”, του κεντροαριστερού κόμματος του Τόνι Μπλερ, του οποίου υπήρξε και διευθυντής της προεκλογικής εκστρατείας του το 1997. Η επιρροή του ήταν τόσο μεγάλη που πολλοί τον αποκαλούσαν «πρίγκιπα του σκότους».