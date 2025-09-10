Τσεχία, Ουγγαρία και Ρουμανία διέλυσαν δίκτυο κατασκοπείας της Λευκορωσίας σε όλη την Ευρώπη

Ένα δίκτυο κατασκοπείας που έχτιζε η Λευκορωσία στην Ευρώπη εξαρθρώθηκε από υπηρεσίες πληροφοριών της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ουγγαρίας και της Ρουμανίας, δήλωσε τη Δευτέρα η υπηρεσία αντικατασκοπείας της Τσεχίας.

Η τσεχική υπηρεσία, γνωστή και ως BIS, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι μια ομάδα Ευρωπαίων πρακτόρων ανακάλυψε κατασκόπους σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες από την υπηρεσία ασφαλείας KGB της Λευκορωσίας. Η BIS ανέφερε ότι μεταξύ αυτών ήταν και ένας πρώην αναπληρωτής επικεφαλής της μολδαβικής υπηρεσίας πληροφοριών SIS, ο οποίος παρέδωσε διαβαθμισμένες πληροφορίες στην KGB.

Οι Τσέχοι απέλασαν επίσης έναν Λευκορώσο πράκτορα που λειτουργούσε υπό την κάλυψη διπλωμάτη. Στο άτομο αυτό δόθηκε προθεσμία 72 ωρών για να εγκαταλείψει την Τσεχική Δημοκρατία, δήλωσε τη Δευτέρα το τσεχικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Η τσεχική υπηρεσία δήλωσε ότι η Λευκορωσία κατάφερε να δημιουργήσει το δίκτυο επειδή οι διπλωμάτες της μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

«Για να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία αυτές τις εχθρικές δραστηριότητες στην Ευρώπη, πρέπει να περιορίσουμε την κυκλοφορία διαπιστευμένων διπλωματών από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία εντός της ζώνης Σένγκεν (χωρίς σύνορα)», δήλωσε ο επικεφαλής της BIS, Μίχαλ Κουντέλκα.

Ο οργανισμός δεν έδωσε αμέσως περισσότερες λεπτομέρειες.

Ρουμανία: Ένταλμα σύλληψης για 47χρονο ύποπτο

Η υπηρεσία καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος της Ρουμανίας, DIICOT, δήλωσε τη Δευτέρα ότι έθεσε σε εφαρμογή ένταλμα σύλληψης για έναν 47χρονο ύποπτο με κατηγορίες προδοσίας. Ο ύποπτος κατείχε στο παρελθόν διευθυντικές θέσεις στην SIS της Μολδαβίας. Ο ύποπτος φέρεται να αποκάλυψε κρατικά μυστικά σε αξιωματικούς των μυστικών υπηρεσιών της Λευκορωσίας, τα οποία πιθανότατα θα «έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια», δήλωσε η DIICOT.

Η ρουμανική υπηρεσία πρόσθεσε ότι, μεταξύ 2024 και 2025, ο Μολδαβός ύποπτος – ο οποίος δεν κατονομάστηκε – συναντήθηκε δύο φορές με Λευκορώσους κατασκόπους στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας και ότι υπάρχει «εύλογη υποψία» ότι οι συναντήσεις περιελάμβαναν «διαβίβαση οδηγιών» και ανταλλαγή πληρωμών για παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η εν εξελίξει διεθνής έρευνα εποπτεύεται από την υπηρεσία δικαστικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eurojust.

Η Λευκορωσία διευθύνεται από τον αυταρχικό πρόεδρο Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο οποίος είναι στενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Λουκασένκο επέτρεψε στη Ρωσία να χρησιμοποιήσει το έδαφος της Λευκορωσίας ως ορμητήριο για την ολοκληρωτική εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και αργότερα επέτρεψε την ανάπτυξη ρωσικών τακτικών πυρηνικών πυραύλων.

Πηγή: AP