Ισραήλ: Οι επιδρομές στην Υεμένη στόχευσαν το αρχηγείο προπαγάνδας των Χούθι, στρατόπεδα με στελέχη τους και κέντρα πληροφοριών

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον των Χούθι στην Υεμένη, λέγοντας ότι έπληξε στρατιωτικά στρατόπεδα όπου συγκεντρώνονταν μέλη της οργάνωσης, το αρχηγείο του τμήματος προπαγάνδας της τρομοκρατικής ομάδας και μια αποθήκη καυσίμων, τόσο στη Σαναά όσο και στην περιοχή αλ-Τζάουφ βόρεια της πρωτεύουσας.

Τα πλήγματα έρχονται μετά από επανειλημμένες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Χούθι στο Ισραήλ τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένου ενός άμεσου χτυπήματος στο αεροδρόμιο Ραμόν στο νότιο Ισραήλ αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, το τμήμα στρατιωτικής προπαγάνδας των Χούθι «είναι υπεύθυνο για τη διάδοση μηνυμάτων υποκίνησης και προπαγάνδας στα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων ομιλιών του ηγέτη Αμπντούλ-Μαλίκ [αλ-Χούθι] και δηλώσεων του εκπροσώπου Γιαχία Σάρι».

«Κατά τη διάρκεια του πολέμου, το αρχηγείο ηγήθηκε της προπαγάνδας και των ψυχολογικών τρομοκρατικών προσπαθειών του καθεστώτος», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός.

عاجل|

تصاعد كرة اللهب من موقع استهدفته غارة إسرائيلية في #صنعاء pic.twitter.com/AwKjZWSLM6 — يمن مونيتور (@YeMonitor) September 10, 2025

Τα στρατόπεδα των Χούθι που δέχτηκαν επίθεση χρησιμοποιήθηκαν από την υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα για να «σχεδιάσουν και να εκτελέσουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και του κράτους του Ισραήλ. Τα στρατόπεδα περιείχαν επίσης επιχειρήσεις και κέντρα διοίκησης πληροφοριών που χρησιμοποιούνταν από το καθεστώς», προσθέτουν οι IDF.

Πηγή: Times of Israel