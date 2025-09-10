ΥΠΕΞ Κύπρου: Εντελώς απαράδεκτη η ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ

«Η ισραηλινή επίθεση, κατά παράβαση της κυριαρχίας του Κατάρ, είναι εντελώς απαράδεκτη», τονίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση. Παρ’ όλα αυτά, ενέργειες που παραβιάζουν την εδαφική ακεραιότητα του Κατάρ θέτουν σε κίνδυνο την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια και είναι απαράδεκτες βάσει του διεθνούς δικαίου», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Η Κύπρος επαναλαμβάνει κατηγορηματικά την έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και μια μαζική αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους αμάχους στη Γάζα», προσθέτει η ανακοίνωση του κυπριακού ΥΠΕΞ.