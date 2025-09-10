Πολωνός ΥΠΕΞ: Αναμένουμε ο πρόεδρος Τραμπ να στηρίξει τα λόγια με πράξεις

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντεκ Σικόρσκι, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι «αναμένει πως ο Πρόεδρος Τραμπ θα θελήσει να αποδείξει ότι όσα είπε για την ασφάλεια της Πολωνίας θα συνοδευτούν και από πράξεις.»

Κατά την επίσκεψη του Πολωνού Προέδρου Καρόλ Ναβρότσκι στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αυξήσουν την παρουσία στρατευμάτων τους στην Πολωνία και δεσμεύτηκε να ενισχύσει την άμυνα της χώρας.

Τότε, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ έχουν «εξαιρετικές σχέσεις» με την Πολωνία. Όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να διατηρήσει τα αμερικανικά στρατεύματα στην Πολωνία, απάντησε: «Ναι. Αν το θέλουν, θα στείλουμε κι άλλα.»

Ανάλογο περιστατικό στο παρελθόν

Ο Σικόρσκι δήλωσε ότι ο Ρώσος επιτετραμμένος κλήθηκε το πρωί στο πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών για να του επιδοθεί ρηματική διαμαρτυρία, όμως αρνήθηκε να αναγνωρίσει ότι τα drones ήταν ρωσικά.

Συνέχισε λέγοντας: «Όπως γνωρίζετε, ρωσικά drones έχουν εισέλθει ξανά στο πολωνικό εναέριο χώρο στο παρελθόν — και όχι μόνο drones, αλλά και πύραυλοι cruise. Ένας από αυτούς, κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου, έπεσε 10 χιλιόμετρα από το σπίτι μου. Όταν ένα ή δύο drones το κάνουν, μπορεί κανείς να υποθέσει πως πρόκειται για τεχνική δυσλειτουργία. Αλλά, όπως σας είπα, σε αυτή την περίπτωση υπήρξαν 19 παραβιάσεις — και είναι αδιανόητο να πιστέψει κανείς ότι ήταν τυχαίο.»

Απειλή κατά της ΕΕ και του ΝΑΤΟ

Ο επικεφαλής της πολωνικής διπλωματίας εξήγησε:

«Ενεργοποιήσαμε το Άρθρο 4. Ρίξτε μια ματιά στα προηγούμενα: τι συνέβη όταν το έκαναν άλλοι Σύμμαχοι — όπως η Τουρκία, όταν αισθάνθηκε ότι απειλείται από τις εξελίξεις στον αέρα κατά τον συριακό εμφύλιο. Της εστάλησαν επιπλέον συστοιχίες πυραύλων Patriot.

Πρέπει να δημιουργήσουμε αυτό που σήμερα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αποκάλεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης: έναν “τοίχο drones”. Αυτή είναι μια απειλή, όχι μόνο για την Πολωνία. Αυτή η νέα τεχνολογία της μαζικής χρήσης drones είναι απειλή για όλη την ΕΕ και το ΝΑΤΟ — και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε από κοινού.»

