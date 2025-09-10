Logo Image

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς για την επίθεση στο Κατάρ: Τα εγκλήματα του Ισραήλ δεν θα επηρεάσουν τις αποφάσεις της ηγεσίας

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς για την επίθεση στο Κατάρ: Τα εγκλήματα του Ισραήλ δεν θα επηρεάσουν τις αποφάσεις της ηγεσίας

REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Ο Χουσάμ Μπαντράν πιστεύεται ότι βρισκόταν στο Κατάρ τη στιγμή της ισραηλινής επιδρομής

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Χουσάμ Μπαντράν, σε δήλωσή του σχετικά με την χθεσινή ισραηλινή επιδρομή στο Κατάρ, υποστήριξε ότι «τα εγκλήματα του Ισραήλ δεν θα επηρεάσουν τις αποφάσεις της ηγεσίας ούτε τον συντονισμό μας με τις άλλες παρατάξεις».

Και πρόσθεσε: «Η εγκληματική κατοχή αποτελεί πραγματική απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής».

Ο Μπαντράν είναι ανώτερος ηγέτης της Χαμάς με έδρα το εξωτερικό και πιστεύεται ότι βρισκόταν στο Κατάρ τη στιγμή της ισραηλινής επιδρομής. Η δήλωση που εκδόθηκε στο όνομά του φαίνεται να υποδηλώνει ότι δεν τραυματίστηκε στην επιδρομή.

Πηγή: Times of Israel

