ΗΠΑ: Ανήσυχο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα μέτρα της Ισπανίας κατά των αποστολών όπλων στο Ισραήλ

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέφρασε την Τετάρτη την ανησυχία του για τα μέτρα της Ισπανίας που περιορίζουν την πρόσβαση στα ισπανικά λιμάνια και τον εναέριο χώρο σε πλοία και αεροπλάνα που μεταφέρουν όπλα για το Ισραήλ.

«Είναι βαθιά ανησυχητικό το γεγονός ότι η Ισπανία, μέλος του ΝΑΤΟ, επέλεξε να περιορίσει ενδεχομένως τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ και να γυρίσει την πλάτη της στο Ισραήλ την ίδια ημέρα που έξι άτομα σκοτώθηκαν στην Ιερουσαλήμ. Αυτά τα μέτρα ενθαρρύνουν τους τρομοκράτες», δήλωσε ο εκπρόσωπος σε email που έστειλε στο Reuters την Τετάρτη.

Οι ΗΠΑ λειτουργούν δύο στρατιωτικές βάσεις στη νότια Ισπανία, στο Μορόν και στη νότια ακτή του Ατλαντικού στη Ρότα.

Το γραφείο του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ και το υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Εκτός από την απαγόρευση σε πλοία και αεροσκάφη που παραδίδουν όπλα ή καύσιμα αεριωθούμενων στρατιωτικής ποιότητας στο Ισραήλ, η Μαδρίτη δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν που έχει συμμετάσχει άμεσα στη «γενοκτονία» στη Γάζα να εισέλθει στην Ισπανία.

Απαγόρευση εισόδου σε δύο Ισραηλινούς υπουργούς

Ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες δήλωσε αργότερα ότι η απαγόρευση θα επεκταθεί στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, και στον υπουργό Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Το Ισραήλ αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι οι ενέργειές του στη Γάζα συνιστούν γενοκτονία και προσφεύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για κατηγορίες περί γενοκτονίας.

Σε αντίδραση στην ανακοίνωση του Σάντσεθ τη Δευτέρα, ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, κατηγόρησε τον Ισπανό ηγέτη για «αντισημιτισμό» και για προσπάθεια εκτροπής της προσοχής από τα εγχώρια σκάνδαλα διαφθοράς.

Ανακοίνωσε επίσης απαγόρευση εισόδου στο Ισραήλ στην αναπληρώτρια του Σάντσες, Γιολάντα Ντίαζ, και στην υπουργό Νεολαίας Σίρα Ρέγκο. Και οι δύο ανήκουν στο ακροαριστερό κόμμα Sumar, τον μικρότερο εταίρο στην κυβέρνηση συνασπισμού του Σάντσες.

Καθώς η διπλωματική διαμάχη κλιμακώθηκε, η Ισπανία κάλεσε τον πρεσβευτή της στο Ισραήλ για διαβουλεύσεις αργά τη Δευτέρα.

Πηγή: Reuters