Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι σε καθηγήτρια και μαθήτρια εντός σχολής – Εκτός κινδύνου οι ζωές των θυμάτων, συνελήφθη ο δράστης

Η γαλλική αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης ήταν πρώην μαθητής του σχολείου

Ένας άνδρας εισήλθε σήμερα σε σχολή κηπουρικής στην πόλη Αντίπ, στην νότια Γαλλία, οπλισμένος με μαχαίρι και τραυμάτισε δύο άτομα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Ο δράστης συνελήφθη, δεν αποτελεί πλέον απειλή», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM, ο άνδρας τραυμάτισε μια 16χρονη μαθήτρια και μια 52χρονη καθηγήτρια μέσα σε σχολή κηπουρικής της πόλης. Η δεύτερη τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο. Μία 16χρονη μαθήτρια υπέστη ελαφρά τραύματα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης ήταν πρώην μαθητής του σχολείου, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει άμεσες λεπτομέρειες για τα κίνητρά του.

Πηγή: ΑΜΠΕ, με πληροφορίες από BFM, Le Figaro

