Βρετανός υπουργός Άμυνας: Στήριξη του Ην. Βασιλείου στην Πολωνία – Το μήνυμα στον Πούτιν

Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλεϊ, προχώρησε σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση των E5 (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Πολωνία) στο Λονδίνο, ως απάντηση στη νυχτερινή παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Αντιμετωπίζουμε μια νέα εποχή απειλών. Πόλεμος στην Ευρώπη, αυξανόμενη ρωσική επιθετικότητα – και χθες το βράδυ, ο Πούτιν έφτασε σε ένα νέο επίπεδο εχθρικότητας κατά της Ευρώπης.

Είδαμε στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ μια σοβαρή παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, τόσο βαθιά που το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας αναγκάστηκε να κλείσει, ενώ μαχητικά του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ρωσικά drones – πρόκειται για την πρώτη αμυντική ενέργεια αυτού του είδους από τότε που ο Πούτιν ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία.

Και ακριβώς την ίδια περίοδο που οι επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία εντείνονται, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός Στάρμερ το πρωί, αυτές οι κινήσεις απλώς μας υπενθυμίζουν την κραυγαλέα περιφρόνηση του Προέδρου Πούτιν για την ειρήνη.

Εμείς, οι χώρες του E5, καταδικάζουμε απολύτως αυτές τις επιθέσεις. Οι ενέργειες της Ρωσίας είναι απερίσκεπτες. Είναι επικίνδυνες. Είναι πρωτοφανείς.

Βλέπουμε ξανά τι προσπαθεί να κάνει ο Πούτιν. Μας δοκιμάζει για άλλη μια φορά.»

Στήριξη στον Πολωνικό λαό

Σημείωσε ότι ο Πολωνός Υπουργός Άμυνας «ορθώς επέστρεψε εσπευσμένα στη Βαρσοβία» για να συντονίσει τα επόμενα βήματα, ενώ απέδωσε φόρο τιμής «στο πολωνικό και νατοϊκό προσωπικό που αντέδρασε τόσο άμεσα και αποτελεσματικά».

Απευθυνόμενος στον πολωνικό λαό, είπε:

«Ως σύμμαχοί σας στο ΝΑΤΟ, θα σας στηρίξουμε. Φίλοι μας Πολωνοί, ως σύμμαχοί σας στο ΝΑΤΟ, θα αναλάβουμε τον ρόλο μας για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του λαού σας.»

Ανέφερε ότι έχει ζητήσει από τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις «να εξετάσουν επιλογές για την ενίσχυση της αεράμυνας του ΝΑΤΟ πάνω από την Πολωνία.»

Το μήνυμα στον Πούτιν

Ο Χίλεϊ δήλωσε πως: «Σήμερα, ως πέντε έθνη, λέμε στον Πρόεδρο Πούτιν: η επιθετικότητά σου το μόνο που καταφέρνει είναι να ενισχύσει την ενότητα των χωρών του ΝΑΤΟ· η επιθετικότητά σου το μόνο που καταφέρνει είναι να ενισχύσει την αποφασιστικότητά μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας.»

Τι θα κάνει το Λονδίνο για να στηρίξει τη Βαρσοβία

Όταν ρωτήθηκε πιο συγκεκριμένα τι ακριβώς θα κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο για να στηρίξει την αεράμυνα της Πολωνίας, η απάντησή του δεν ήταν δεσμευτική, αλλά άφησε να εννοηθεί κάποιο ενδεχόμενο ρόλο της RAF (Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας), υπενθυμίζοντας την προηγούμενη παρουσία της σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Είπε: «Έχω ζητήσει από τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις να εξετάσουν επιλογές για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την αεράμυνα του ΝΑΤΟ πάνω από την Πολωνία. Συμμετέχουμε επίσης σε τακτική αποστολή αεροπορικής επιτήρησης. Μέχρι πριν από έξι εβδομάδες, είχαμε έξι μαχητικά Typhoon στο πλαίσιο της βρετανικής συνεισφοράς σε αυτή την αποστολή του ΝΑΤΟ στην Πολωνία, μαζί με επιπλέον 200 άτομα προσωπικό.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 300 Βρετανούς στρατιωτικούς στην Πολωνία, ενισχύοντας τόσο την αποτροπή του ΝΑΤΟ όσο και της ίδιας της Πολωνίας. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ως μέρος μιας συλλογικής απάντησης που η Πολωνία μας έχει ζητήσει, ως σύμμαχός της στο ΝΑΤΟ.»

Με πληροφορίες από Guardian

