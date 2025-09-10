Το Ισραήλ θα σκοτώσει τους ηγέτες της Χαμάς την επόμενη φορά αν επιβίωσαν από την επίθεση στο Κατάρ, λέει Ισραηλινός αξιωματούχος

Αν το Ισραήλ δεν κατάφερε να σκοτώσει τους ηγέτες της Χαμάς σε αεροπορική επιδρομή στο Κατάρ την Τρίτη, θα το πετύχει την επόμενη φορά, δήλωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επιχείρηση, η οποία εγείρει ανησυχίες ότι θα τορπιλίσει τις προσπάθειες για την εξασφάλιση εκεχειρίας στη Γάζα.

«Αυτή τη στιγμή, μπορεί να δεχτούμε μια μικρή κριτική. Θα το ξεπεράσουν. Και το Ισραήλ αλλάζει προς το καλύτερο», δήλωσε ο Γιεχίελ Λάιτερ στην εκπομπή «Special Report» του Fox News αργά την Τρίτη.

Το Ισραήλ επιχείρησε να σκοτώσει τους πολιτικούς ηγέτες της Χαμάς με την επίθεση στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, την Τρίτη, κλιμακώνοντας τη στρατιωτική του δράση στη Μέση Ανατολή σε αυτό που οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν ως μονομερή επίθεση που δεν προωθεί τα αμερικανικά και ισραηλινά συμφέροντα.

Η αεροπορική επιδρομή πραγματοποιήθηκε λίγο αφότου η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για μια επίθεση με πυροβολισμούς τη Δευτέρα που σκότωσε έξι ανθρώπους σε μια στάση λεωφορείου στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ.

Η ευρέως καταδικασμένη επιχείρηση στη Ντόχα ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητη, επειδή το Κατάρ φιλοξενεί και μεσολαβεί σε διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν στην εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο της Γάζας.

«Αν δεν τους πετύχαμε αυτή τη φορά, θα τους πετύχουμε την επόμενη», είπε ο Λάιτερ.

Νεκρός ο γιος του αλ Χάγια από το ισραηλινό πλήγμα

Η Χαμάς δήλωσε ότι πέντε μέλη της σκοτώθηκαν στην επίθεση, συμπεριλαμβανομένου του γιου του εξόριστου επικεφαλής της Γάζας και επικεφαλής διαπραγματευτή της, Χαλίλ αλ-Χάγια. Ανέφερε ότι οι κορυφαίοι ηγέτες της επέζησαν.

Το Κατάρ, το οποίο δήλωσε ότι ένας από τους στρατιώτες ασφαλείας του σκοτώθηκε στην επίθεση, δήλωσε ότι το Ισραήλ ήταν ύπουλο και ενεπλάκη σε «κρατική τρομοκρατία».

Η επίθεση προκάλεσε μια αναταραχή διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των αραβικών κρατών.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, έφτασε στο Κατάρ την Τετάρτη, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των ΗΑΕ WAM.

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Ιορδανίας, Χουσεΐν, αναμένεται επίσης να επισκεφθεί το Κατάρ την Τετάρτη, ενώ ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, αναμένεται να φτάσει στη Ντόχα την Πέμπτη, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος με γνώση του θέματος.

Οι επισκέψεις ήταν μια επίδειξη περιφερειακής αλληλεγγύης προς το Κατάρ μετά τις ισραηλινές επιθέσεις, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει την επιβολή κυρώσεων σε εξτρεμιστές Ισραηλινούς υπουργούς και την αναστολή μέτρων που σχετίζονται με το εμπόριο σε μια συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Οι προτάσεις αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη κριτική της ΕΕ για τη διεξαγωγή του πολέμου στη Γάζα από το Ισραήλ και την αυξημένη πίεση στο εκτελεστικό όργανο του μπλοκ να αναλάβει δράση.

Η Γερμανία, ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Ισραήλ, έχει λάβει υπόψη τις προτάσεις που στοχεύουν το Ισραήλ και θα συμμετάσχει σε διάλογο σχετικά με μελλοντικά μέτρα, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι τα τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε η ισπανική κυβέρνηση κατά του Ισραήλ, τα οποία περιορίζουν την πρόσβαση στα ισπανικά λιμάνια και τον εναέριο χώρο σε πλοία και αεροπλάνα που μεταφέρουν όπλα για το Ισραήλ, είναι «βαθιά ανησυχητικά».

Ένας εκπρόσωπος του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσες δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Η αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα ακολούθησε μια ισραηλινή προειδοποίηση προς τους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας, μια περιοχή που κάποτε φιλοξενούσε περίπου ένα εκατομμύριο ανθρώπους, καθώς προσπαθεί να καταστρέψει ό,τι έχει απομείνει από τη Χαμάς.

Οι κάτοικοι εκεί εξέφρασαν ανησυχία ότι η επιδρομή στη Ντόχα θα μπορούσε να καταστρέψει τις πιθανότητες για εκεχειρία.

Πύραυλοι έπληξαν πολυώροφο κτίριο

Οικογένειες, μερικές από τις οποίες μετέφεραν τα υπάρχοντά τους σε οχήματα, γαϊδουράκια και ρίκσο, συνέχισαν να συρρέουν έξω από την πόλη της Γάζας κατά μήκος του παραλιακού δρόμου εν αναμονή μιας μεγάλης ισραηλινής επίθεσης.

«Μήπως αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ελπίδα να επιτευχθεί εκεχειρία; Φοβάμαι ότι τώρα το Ισραήλ θα επιταχύνει την κατοχή της πόλης της Γάζας», δήλωσε η Ουμ Ταμέρ, 65 ετών, μητέρα πέντε παιδιών.

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε όλο τον θύλακα την Τετάρτη, σύμφωνα με γιατρούς.

Ασαφής η πορεία των συνομιλιών για εκεχειρία

Ερωτηθείς πώς η επίθεση θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, δήλωσε στο Reuters:

«Η ειλικρινής απάντηση είναι ότι απλώς δεν γνωρίζουμε. Η Χαμάς έχει απορρίψει τα πάντα μέχρι στιγμής. Απορρίπτει συνεχώς κάθε προσφορά που έχει τεθεί στο τραπέζι».

Η εξτρεμιστική ομάδα, η οποία κυβερνά τη Γάζα για σχεδόν δύο δεκαετίες, αλλά σήμερα ελέγχει μόνο τμήματα του θύλακα, δήλωσε για άλλη μια φορά το Σάββατο ότι θα απελευθερώσει όλους τους ομήρους εάν το Ισραήλ συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο και να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πιέζει για μια συμφωνία «όλα ή τίποτα» που θα προβλέπει την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και την παράδοση της Χαμάς.

Έχει αψηφήσει την παγκόσμια καταδίκη επιχειρήσεων όπως αυτή που έπληξε τη Ντόχα την Τρίτη, επεκτείνοντας τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή, αποδυναμώνοντας σοβαρά τους εχθρούς του Ισραήλ που υποστηρίζονται από το Ιράν από τότε που η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ το 2023.

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει αρκετούς κορυφαίους ηγέτες της Χαμάς από τότε που η παλαιστινιακή ένοπλη ομάδα επιτέθηκε στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους, κυρίως αμάχους, και κρατώντας 251 ομήρους, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.

Η στρατιωτική αντίδραση του Ισραήλ στη Γάζα σκότωσε πάνω από 64.000 ανθρώπους, επίσης κυρίως αμάχους, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, και μετέτρεψε τον παλαιστινιακό θύλακα σε ερείπια.

