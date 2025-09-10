Ευρωκοινοβούλιο: Προτάσεις μομφής κατά της φον ντερ Λάιεν ετοιμάζουν Left και ακροδεξιά

Οι ευρωομάδες των Πατριωτών της ΕΕ και της Αριστεράς θα καταθέσουν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης ξεχωριστές προτάσεις μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η κίνηση από τις δύο ομάδες, λίγες ώρες αφότου η φον ντερ Λάιεν εκφώνησε την ιστορική ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, έρχεται 2 μήνες μετά την τελευταία ψήφο εμπιστοσύνης, η οποία κατέδειξε και τον πολιτικό κατακερματισμό της ΕΕ. Τότε η φον ντερ Λάιεν είχε επιβιώσει της πρότασης, η οποία κατατέθηκε από την άκρα δεξιά.

Η φον ντερ Λάιεν και η Επιτροπή της θα αναγκαστούν να παραιτηθούν εάν περάσει κάποια από τις δύο προτάσεις. Προφανώς, η πρόεδρος της Κομισιόν θα πρέπει να προσέλθει στο Ευρωκοινοβούλιο για να υπερασπιστεί τη θέση της.

«Η ΕΕ είναι σήμερα πιο αδύναμη από ποτέ λόγω της επίμονης αποτυχίας της προέδρου της Επιτροπής να αντιμετωπίσει τις πιο πιεστικές προκλήσεις», θα αναφέρουν οι Πατριώτες στην πρότασή τους, την οποία εξασφάλισε το POLITICO.

Επικρίσεις

Μεταξύ άλλων, κατηγορούν τη φον ντερ Λάιεν για έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας και καταδικάζουν τις εμπορικές συμφωνίες της Mercosur και των ΗΠΑ.

Η πρόταση της Αριστεράς επικρίνει επίσης την εμπορική πολιτική της Επιτροπής, αλλά δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό που αποκελεί «αδράνεια της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα» σύμφωνα με τη διατύπωση, την οποία έλαβε επίσης το POLITICO.

Παρά το γεγονός ότι η κ. φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης ότι θα προτείνει κυρώσεις κατά Ισραηλινών υπουργών και εποίκων, η ηγεσία της Αριστεράς λέει ότι αυτό δεν είναι αρκετό.

«Δεν έχετε λάβει πραγματικές κυρώσεις και η σημερινή σας ανακοίνωση δεν αλλάζει τίποτα», είπε η συμπρόεδρος της Αριστεράς, Μανόν Ομπρί «Μπροστά στη γενοκτονία, δεν μπορούν να υπάρχουν ημίμετρα».

Φαίνεται πως η Left κατάφερε να συγκεντρώσει υπογραφές και από άλλες ευρω-ομάδες, από Πράσινους, Σοσιαλιστές και μη εγγραγραμμένους, οπότε αναμένεται να καταθέσει την πρόταση στη Ρομπέρτα Μέτσολα με τις 72 υπογραφές, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν».

Τι ορίζει ο κανονισμός

Οι κοινοβουλευτικοί κανόνες ορίζουν ότι μια ομάδα μπορεί να καταθέσει πρόταση μομφής μόνο με 72 υπογραφές δύο μήνες μετά την προηγούμενη – διαφορετικά, χρειάζονται 144 ονόματα.

Η τελευταία πρόταση κατατέθηκε στις 10 Ιουλίου, πράγμα που σημαίνει ότι το νωρίτερο που μπορούν οι ομάδες να υποβάλουν τις προτάσεις τους με 72 υπογραφές είναι την Τετάρτη τα μεσάνυχτα.

«Το σχέδιο εξακολουθεί να είναι να υποβληθεί το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Τόμας Σάνον, εκπρόσωπος της Αριστεράς.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος των Πατριωτών επιβεβαίωσε ότι η ομάδα θα καταθέσει επίσης τα μεσάνυχτα.

Για να καταθέσουν την πρόταση, πρέπει να στείλουν ένα email στην πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα με το κείμενο και όλες τις απαιτούμενες υπογραφές.

Μόλις κατατεθούν, οι νομικές υπηρεσίες θα αξιολογήσουν την ακρίβεια των υπογραφών και, εάν οι προτάσεις είναι παραδεκτές, θα μπορούσε να συγκληθεί συζήτηση και ψηφοφορία μομφής ήδη από τον Οκτώβριο.

Με πληροφορίες από Politico