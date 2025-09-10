Ανακοίνωση του πολωνικού υπουργείου Άμυνας – «Άμεση απειλή» τα drones που παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο

Ανακοίνωση του πολωνικού υπουργείου Άμυνας αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία το βράδυ της Τρίτης, «ο πολωνικός εναέριος χώρος παραβιάστηκε επανειλημμένα από drones, τα οποία αποτελούσαν άμεση απειλή.»

Το Υπουργείο αναφέρει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου, ο αρχηγός του πολωνικού στρατού «ενεργοποίησε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες» και τα drones «καταρρίφθηκαν προληπτικά.»

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι η Πολωνική Πολεμική Αεροπορία «συμμετέχει τακτικά σε αποστολές για την προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου» κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων στην Ουκρανία.

Το περιστατικό της Τρίτης το βράδυ χαρακτηρίζεται ως «άνευ προηγουμένου» στη σύγχρονη ιστορία της Πολωνίας και της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Τέλος, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ανάλυση των αντικειμένων και των δεδομένων των συστημάτων, και πως λεπτομέρειες της έκθεσης θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Πηγή: BBC

