Μπαρντελά: Είτε θα πέσει ο Λεκορνί είτε θα κάνουμε πρόταση μομφής

«Ο Μακρόν αγνοεί τη βούληση των Γάλλων»

 Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, ο πρόεδρος της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης,  Ζορντάν Μπαρντελά, εκτίμησε ότι ο «κύριος Λεκορνί» μόλις ανέλαβε «μια πολύ επισφαλή θέση».

«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, διορίζοντας έναν από τους πιο κοντινούς σε αυτόν υπουργούς και έναν από τους πιο στενούς υποστηρικτές του, επιλέγει να αγνοήσει τη βούληση των Γάλλων και την έκφραση της λαϊκής βούλησης στις τελευταίες ευρωπαϊκές και κοινοβουλευτικές εκλογές», δήλωσε ο ευρωβουλευτής σε  δημοσιογράφους.

Στη συνέχεια, απείλησε τον νέο ένοικο του Matignon: «Είτε θα πέσει η κυβέρνηση είτε θα γίνει πρόταση μομφής».

Ο Μπαρντελά θεωρεί πως αν συνεχίσει στον ρυθμό των Μπαρνιέ και Μπαϊρού, ο Λεκορνί «θα πέσει» όπως οι προκάτοχοί του.

Αναγνωρίζοντας ότι δεν έχει πολλές ψευδαισθήσεις σχετικά με την πολιτική που θα προτείνει ο πρώην υπουργός Άμυνας, ο Μπαρντελά υπενθύμισε το στόχο του Εθνικού Συνασπισμού: «να επιστρέψουμε στις κάλπες».

