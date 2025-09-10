Ισραήλ: Ανησυχία στον στρατό ότι η επίθεση κατά των ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα απέτυχε

Ένα ακόμη πολυώροφο κτίριο στη Γάζα ισοπεδώθηκε το πρωί της Τετάρτης, για το οποίο το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι η Χαμάς χρησιμοποίησε για σκοπούς συλλογής πληροφοριών.

Φυλλάδια ρίχτηκαν πάνω από την πόλη της Γάζας προειδοποιώντας για μια επικείμενη χερσαία επίθεση αλλά και ότι η παραμονή στην περιοχή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.

Νέα προειδοποίηση Κατς για «καταστροφή»

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα το πρωί, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, προειδοποίησε τη Χαμάς ότι εάν δεν απελευθερώσει τους υπόλοιπους ομήρους και δεν αφοπλιστεί, η ίδια και η Γάζα θα καταστραφούν.

Ωστόσο, υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία στους ισραηλινούς στρατιωτικούς κύκλους ότι η άνευ προηγουμένου και εξαιρετικά αμφιλεγόμενη επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ δεν πέτυχε.

Η Χαμάς δήλωσε ότι σκοτώθηκαν μόνο σχετικά μικροί αξιωματούχοι.

Ούτε είναι σαφές εάν και πότε το Ισραήλ ενημέρωσε κάποιον, συμπεριλαμβανομένου του στενότερου συμμάχου του, τις ΗΠΑ, για την επίθεση. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ είναι εμφανώς εξοργισμένος από τις ενέργειες του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγή: BBC