Logo Image

Ισραήλ: Ανησυχία στον στρατό ότι η επίθεση κατά των ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα απέτυχε

Κόσμος

Ισραήλ: Ανησυχία στον στρατό ότι η επίθεση κατά των ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα απέτυχε

REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Νέα προειδοποίηση Κατς για «καταστροφή»

Ένα ακόμη πολυώροφο κτίριο στη Γάζα ισοπεδώθηκε το πρωί της Τετάρτης, για το οποίο το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι η Χαμάς χρησιμοποίησε για σκοπούς συλλογής πληροφοριών.

Φυλλάδια ρίχτηκαν πάνω από την πόλη της Γάζας προειδοποιώντας για μια επικείμενη χερσαία επίθεση αλλά και ότι η παραμονή στην περιοχή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.

Νέα προειδοποίηση Κατς για «καταστροφή»

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα το πρωί, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, προειδοποίησε τη Χαμάς ότι εάν δεν απελευθερώσει τους υπόλοιπους ομήρους και δεν αφοπλιστεί, η ίδια και η Γάζα θα καταστραφούν.

Ωστόσο, υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία στους ισραηλινούς στρατιωτικούς κύκλους ότι η άνευ προηγουμένου και εξαιρετικά αμφιλεγόμενη επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ δεν πέτυχε.

Η Χαμάς δήλωσε ότι σκοτώθηκαν μόνο σχετικά μικροί αξιωματούχοι.

Ούτε είναι σαφές εάν και πότε το Ισραήλ ενημέρωσε κάποιον, συμπεριλαμβανομένου του στενότερου συμμάχου του, τις ΗΠΑ, για την επίθεση. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ είναι εμφανώς εξοργισμένος από τις ενέργειες του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγή: BBC

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube