Η πρώτη αντίδραση των ΗΠΑ για τα ρωσικά drones στην Πολωνία

Κόσμος

(REUTERS/Ken Cedeno)

«Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ»

Δια στόματος του Αμερικανού πρέσβη στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, ήρθε η πρώτη επίσημη αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στις δραματικές εξελίξεις μετά τις παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones.

O Γουίτακερ υπογράμμισε πως οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό των συμμάχων τους.  «Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ», έγραψε σε ανάρτησή του στα social media.

