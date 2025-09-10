Η πρώτη αντίδραση των ΗΠΑ για τα ρωσικά drones στην Πολωνία

Δια στόματος του Αμερικανού πρέσβη στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, ήρθε η πρώτη επίσημη αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στις δραματικές εξελίξεις μετά τις παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones.
O Γουίτακερ υπογράμμισε πως οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό των συμμάχων τους. «Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ», έγραψε σε ανάρτησή του στα social media.
We stand by our @NATO Allies in the face of these airspace violations and will defend every inch of NATO territory. https://t.co/3g3JVKJKSG
— U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) September 10, 2025