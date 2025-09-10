Λεκορνί: «Ουσιαστικές ρήξεις» υπόσχεται ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιέν Λεκορνί υποσχέθηκε «ρήξεις», όχι μόνο «σχηματικές», αλλά «και ουσιαστικές», κατά την διάρκεια της τελετής μεταβίβασης της εξουσίας κατά την οποία έδωσε την διαβεβαίωση ότι θα υποδεχθεί τις πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας «τις προσεχείς ημέρες».

Αφού επαίνεσε το «εξαιρετικό θάρρος» του προκατόχου του, Φρανσουά Μπαϊρού, δεσμεύθηκε να φανεί «περισσότερο δημιουργικός» και «περισσότερο σοβαρός στον τρόπο συνεργασίας» με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξει ένα τέλος στην απόκλιση ανάμεσα στη πολιτική ζωή της Γαλλίας και την πραγματική ζωή, ανάμεσα στην πολιτική κατάσταση και τις προσδοκίες των γάλλων πολιτών για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση, την ασφάλεια.

«Δεν υπάρχει ανέφικτος δρόμος», είπε ο Σεμπαστιέν Λεκορνί που διαδέχεται τον Φρανσουά Μπαϊρού που ανατράπηκε από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης σε μία κατακερματισμένη, άνευ κυβερνητικής πλειοψηφίας, Γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Ποιος είναι ο νέος «εκλεκτός» του Μακρόν

Ανθρωπος του προέδρου και υπουργός σε όλες τις κυβερνήσεις από το 2017, ο Σεμπαστιέν Λεκορνί ορίσθηκε πρωθυπουργός χθες για να αντικαταστήσει τον κεντρώο Φρανσουά Μπαϊρού, που ανατράπηκε αφού ζήτησε ψήφος εμπιστοσύνης για το σχέδιο του προϋπολογισμού λιτότητας που προέβλεπε οικονομίες ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του υπέρογκου γαλλικού δημόσιου χρέους που έχει φθάσει στο 114% του ΑΕΠ.

Πέμπτος πρωθυπουργός του Εμανουέλ Μακρόν από την επανεκλογή του το 2022 και τρίτος σε έναν χρόνο αναλαμβάνει την αποστολή σχηματισμού κυβέρνησης που θα επιβιώσει περισσότερο από τις 91 ημέρες της κυβέρνησης του Μισέλ Μπαρνιέ, και τους σχεδόν 9 μήνες της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού. Και έπειτα θα πρέπει να περάσει πριν από το τέλος του έτους απ΄πο το κοινοβούλιο τον προϋπολογισμό.

Η Γαλλία βρίσκεται βυθισμένη σε πολιτικό αδιέξοδο μετά την διάλυση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης τον Ιούνιο 2024. Από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που ακολούθησαν προέκυψε μία κατακερματισμένη, χωρίς πλειοψηφία Εθνοσυνέλευση χωρισμένη σε τρία μπλοκ: την συμμαχία της αριστεράς, την κεντροδεξιά και την άκρα δεξιά.

Έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Ο διορισμός του 39χρονου Σεμπαστιέν Λεκορνί επικρίθηκε αμέσως από την αντιπολίτευση.

Το κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει πρόταση μομφής όταν το νέο κυβερνητικό σχήμα θα παρουσιασθεί στην Εθνοσυνέλευση.

Σύμφωνα με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, με την επιλογή αυτής της προσωπικότητας της δεξιάς ο Εμανουέλ Μακρόν διακινδυνεύει την έκρηξη της κοινωνικής οργής και την δημιουργία θεσμικού αδιεξόδου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ