Κάγια Κάλας: Η επίθεση στην Πολωνία αλλάζει τα δεδομένα

«Πρέπει να έχουμε μια πολύ ισχυρή απάντηση», δήλωσε η Κάλας

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας δήλωσε την Τετάρτη ότι η απάντηση στην παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας έδειξε μεν ότι η Ευρώπη μπορεί να αμυνθεί, αλλά πρέπει να κάνει περισσότερα.

«Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν, πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε σε θέση να αμυνθούμε, αλλά είναι σαφές ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα», δήλωσε η Κάλας στους δημοσιογράφους.

«Αυτό που συνέβη στην Πολωνία είναι game changer. Πρέπει να έχουμε μια πολύ ισχυρή απάντηση», είπε, προσθέτοντας:  «Η Ρωσία κλιμακώνει σκόπιμα την κατάσταση. Πρέπει να είμαστε πολύ σταθεροί».

H Κάλας τόνισε επίσης την ανάγκη να επιβληθούν περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

