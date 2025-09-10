Ρωσικά drοnes στην Πολωνία: Αρνείται σκόπιμη ενέργεια το ρωσικό Υπ. Αμυνας

Στην πρώτη του αντίδραση για το περιστατικό στην Πολωνία προχώρησε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το ρωσικό υπουργείο δήλωσε ότι μη επανδρωμένα ρωσικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν μια μεγάλη επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη δυτική Ουκρανία, αλλά η Ρωσία δεν είχε σχεδιάσει να χτυπήσει στόχους στην Πολωνία .

Το υπουργείο δήλωσε ότι οι δυνάμεις του πέτυχαν όλους τους στόχους της επίθεσης και επεσήμανε ότι τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη «τα οποία φέρονται να διέσχισαν τα σύνορα με την Πολωνία» έχουν εμβέλεια που δεν ξεπερνούν τα 700 χιλιόμετρα (434 μίλια).

«Παρ ‘όλα αυτά, είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε διαβουλεύσεις με το πολωνικό Υπουργείο Άμυνας για το θέμα αυτό», ανέφερε το ρωσικό Υπ. Αμυνας