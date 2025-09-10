Logo Image

Ρωσικά drοnes στην Πολωνία: Αρνείται σκόπιμη ενέργεια το ρωσικό Υπ. Αμυνας

REUTERS/Kacper Pempel

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι η εμβέλεια των drones που φέρεται να εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας δεν υπερβαίνει τα 700 χιλιόμετρα

Στην πρώτη του αντίδραση για το περιστατικό στην Πολωνία προχώρησε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το ρωσικό υπουργείο δήλωσε ότι μη επανδρωμένα ρωσικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν μια μεγάλη επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη δυτική Ουκρανία, αλλά η Ρωσία δεν είχε σχεδιάσει να χτυπήσει στόχους στην Πολωνία .

Το υπουργείο δήλωσε ότι οι δυνάμεις του πέτυχαν όλους τους στόχους της επίθεσης και επεσήμανε ότι τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη «τα οποία φέρονται να διέσχισαν τα σύνορα με την Πολωνία» έχουν εμβέλεια που δεν ξεπερνούν τα 700 χιλιόμετρα (434 μίλια).

«Παρ ‘όλα αυτά, είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε διαβουλεύσεις με το πολωνικό Υπουργείο Άμυνας για το θέμα αυτό», ανέφερε το ρωσικό Υπ. Αμυνας

  • Παρακολουθήστε όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής

