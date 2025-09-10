Τουσκ: Η Πολωνία πιο κοντά σε ανοιχτή σύγκρουση από ποτέ μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Σε δραματικούς τόνους ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, προειδοποίησε ότι η χώρα του βρίσκεται πιο κοντά σε ανοιχτή σύγκρουση από ποτέ μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Δεν έχω λόγο να ισχυριστώ ότι βρισκόμαστε στο χείλος του πολέμου, αλλά μια γραμμή έχει ξεπεραστεί και η κατάσταση είναι ασύγκριτα πιο επικίνδυνη από πριν», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο κοινοβούλιο.

Νωρίτερα ο Πολωνός πρωθυπουργός συνεχάρη την Επιχειρησιακή Διοίκηση και τους πιλότους του ΝΑΤΟ για την κατάρριψη ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Ζήτησε δε την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, προκειμένου να αρχίσει επίσημη διαβούλευση εντός της στρατιωτικής συμμαχίας, όπως συμφωνήθηκε μεταξύ του ίδιου και του προέδρου της χώρας Κάρολ Ναβρότσκι.

