Ρωσικά drones στην Πολωνία: Η Γερμανία συντάσσσεται με την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ

Η Γερμανία συντάσσεται με το αίτημα της Πολωνίας για ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.
Tα βασικά σημεία των δηλώσεων του εκπροσώπου έχουν ως εξής:
- Δεν πρόκειται να μας εκφοβίσει το περιστατικό με τα drones στην Πολωνία
- Το περιστατικό είναι ενδεικτικό της απειλής που αντιμετωπίζουμε
- Τα κράτη – μέλη της ΕΕ θα συζητήσουν απόψε το περιστατικό
- Τα γερμανικά στρατεύματα που βρίσκονται στην Πολωνία δεν «απάντησαν» με χρήση Patriots
- Το περιστατικό είναι ενδεικτικό του πώς η Ρωσία μας δοκιμάζει
- Στηρίζουμε το αίτημα της Πολωνίας για επίκληση του άρθρου 4 της Συμμαχίας.
Σε ανάλογες δηλώσεις προχώρησε και ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, επιβεβαιώνοντας τη γερμανική στήριξη για ενεργοποίηση του άρθρου 4.
Μιλώντας στη Μπούντεσταγκ ο κ. Πιστόριους είπε ακόμη ότι τα μη επανδρωμένα ρωσικά αεροσκάφη ήταν «σαφώς οπλισμένα».
