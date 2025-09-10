Ρωσικά drones στην Πολωνία: Η Γερμανία συντάσσσεται με την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ

Η Γερμανία συντάσσεται με το αίτημα της Πολωνίας για ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

Tα βασικά σημεία των δηλώσεων του εκπροσώπου έχουν ως εξής:

Δεν πρόκειται να μας εκφοβίσει το περιστατικό με τα drones στην Πολωνία

Το περιστατικό είναι ενδεικτικό της απειλής που αντιμετωπίζουμε

Τα κράτη – μέλη της ΕΕ θα συζητήσουν απόψε το περιστατικό

Τα γερμανικά στρατεύματα που βρίσκονται στην Πολωνία δεν «απάντησαν» με χρήση Patriots

Το περιστατικό είναι ενδεικτικό του πώς η Ρωσία μας δοκιμάζει

Στηρίζουμε το αίτημα της Πολωνίας για επίκληση του άρθρου 4 της Συμμαχίας.

Σε ανάλογες δηλώσεις προχώρησε και ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, επιβεβαιώνοντας τη γερμανική στήριξη για ενεργοποίηση του άρθρου 4.

Μιλώντας στη Μπούντεσταγκ ο κ. Πιστόριους είπε ακόμη ότι τα μη επανδρωμένα ρωσικά αεροσκάφη ήταν «σαφώς οπλισμένα».

Παρακολουθήστε όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής