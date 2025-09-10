Logo Image

Ρούτε προς Πούτιν: Θα υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό των εδαφών του ΝΑΤΟ

REUTERS/Johanna Geron

«Σταματήστε να παραβιάζετε τον εναέριο χώρο της Συμμαχίας» το μήνυμα του γ.γ. του ΝΑΤΟ προς τη Μόσχα

«Απολύτως απερίσκεπτη» ενέργεια χαρακτήρισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones, διαμηνύοντας πως η Συμμαχία θα υπερασπιστεί «κάθε εκατοστό των εδαφών της».

Ο Μαρκ Ρούτε διευκρίνισε πως δεν έχει ακόμη γίνει πλήρης αξιολόγηση του περιστατικού. «Είτε ήταν σκόπιμο είτε όχι, ήταν απολύτως απερίσκεπτο και επικίνδυνο» πρόσθεσε.

Απευθυνόμενος στην Ρώσο πρόεδρο πρόσθεσε: «Το μήνυμά μου προς τον Πούτιν είναι ξεκάθαρο. Σταματήστε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σταματήστε να παραβιάζετε τον εναέριο χώρο της Συμμαχίας. Να γνωρίζεται ότι είμαστε έτοιμοι, ότι είμαστε σε εγρήγορση και ότι θα υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό των εδαφων του ΝΑΤΟ».

