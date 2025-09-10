«Ουδέν σχόλιον» από το Κρεμλίνο για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας

«Ουδέν σχόλιον» ήταν η πρώτη επίσημη τοποθέτηση του Κρεμλίνου, μετά το μπαράζ παραβιάσεων του πολωνικού εναέριου χώρου.

«Δεν θα θέλαμε να προχωρήσουμε σε κάποιο σχόλιο» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ερωτηθείς σχετικά. Ο ίδιος πρόσθεσε πως το θέμα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Κρεμλίνου, αλλά στο πεδίο του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Σε ερώτηση για τις αιτιάσεις που διατυπώνονται προς τη Μόσχα, ο Πεσκόφ σχολίασε πως η ηγεσία της Ε.Ε. αλλά και του ΝΑΤΟ κατηγορούν σε καθημερινή βάση τη Ρωσία για προκλήσεις, συνήθως χωρίς να μπορούν να υποστηρίξουν τις κατηγορίες αυτές. «Η ηγεσία της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ κατηγορούν τη Ρωσία για προκλήσεις σε καθημερινή βάση. Τις περισσότερες φορές, χωρίς καν να προσπαθούν να παρουσιάσουν έστω και κάποιο είδος επιχειρήματος», ανέφερε.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει τις εξελίξεις. Ρώσος διπλωμάτης δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA ότι τα drones που κατέρριψε η Πολωνία στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της νύχτας προέρχονταν από την κατεύθυνση της Ουκρανίας.