Logo Image

«Ουδέν σχόλιον» από το Κρεμλίνο για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας

Κόσμος

«Ουδέν σχόλιον» από το Κρεμλίνο για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας

REUTERS/Maxim Shemetov

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως το θέμα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Κρεμλίνου, αλλά στο πεδίο του ρωσικού υπουργείου Άμυνας

«Ουδέν σχόλιον» ήταν η πρώτη επίσημη τοποθέτηση του Κρεμλίνου, μετά το μπαράζ παραβιάσεων του πολωνικού εναέριου χώρου.

«Δεν θα θέλαμε να προχωρήσουμε σε κάποιο σχόλιο» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ερωτηθείς σχετικά. Ο ίδιος πρόσθεσε πως το θέμα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Κρεμλίνου, αλλά στο πεδίο του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Σε ερώτηση για τις αιτιάσεις που διατυπώνονται προς τη Μόσχα, ο Πεσκόφ σχολίασε πως η ηγεσία της Ε.Ε. αλλά και του ΝΑΤΟ κατηγορούν σε καθημερινή βάση τη Ρωσία για προκλήσεις, συνήθως χωρίς να μπορούν να υποστηρίξουν τις κατηγορίες αυτές. «Η ηγεσία της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ κατηγορούν τη Ρωσία για προκλήσεις σε καθημερινή βάση. Τις περισσότερες φορές, χωρίς καν να προσπαθούν να παρουσιάσουν έστω και κάποιο είδος επιχειρήματος», ανέφερε.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει τις εξελίξεις. Ρώσος διπλωμάτης δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA ότι τα drones που κατέρριψε η Πολωνία στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της νύχτας προέρχονταν από την κατεύθυνση της Ουκρανίας.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube