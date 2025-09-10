Γαλλία: Εκατοντάδες συλλήψεις στις διαδηλώσεις με σύνθημα «Μπλοκάρουμε τα πάντα»

Μεγάλες κινητοποιήσεις σε 216 πόλεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη Γαλλία με πρωτοβουλία του κινήματος «Μπλοκάρουμε τα πάντα» και η αστυνομία έχει ήδη συλλάβει περισσότερα από 250 άτομα.

«Οι κινητοποιήσεις ήταν προγραμματισμένες εδώ και μέρες, αλλά φαίνεται πώς η ανάθεση εντολής σχηματισμού κυβέρνησης στον Σεμπστιάν Λακορνί από τον πρόεδρο Μακρόν, δεν έχει κατευνάσει τις αντιδράσεις», τονίζουν στη Ναυτεμπορική Γάλλοι δημοσιογράφοι στο Παρίσι.

Τεταμένη η κατάσταση στο Παρίσι

Η κατάσταση είναι πολύ τεταμένη στο Παρίσι, καθώς ξέσπασαν βίαιες συμπλοκές στον σταθμό Gare du Nord μεταξύ διαδηλωτών και των αστυνομικών.

Στην Τουλούζη, διαδηλωτές επιχείρησαν επίσης να μπλοκάρουν τον περιφερειακό δρόμο και να στήσουν οδοφράγματα σε αρκετούς δρόμους.

Στη Ρεν, ένα λεωφορείο πυρπολήθηκε ενώ συγκρούσεις ξέσπασαν και στη Μασσαλία όπου σύμφωνα με τα συνδικάτα, περισσότερα από 80.000 διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους.

Σε αδιέξοδο η χώρα

Η Γαλλία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε αδιέξοδο. Ή τουλάχιστον, αυτό θέλουν να πετύχουν οι υποστηρικτές του «Bloquons tout».

Η ιδέα ξεκίνησε από το κανάλι Les Essentiels του Telegram , διαδόθηκε γρήγορα από άλλα μη θεσμικά μέσα ενημέρωσης και τελικά αγκαλιάστηκε τόσο από τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λε Πεν όσο και από την «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαν Λικ Μελανσόν.

Το Γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών έχει αναπτύξει 80.000 αστυνομικούς σε όλη τη χώρα για να αποτρέψει την ιδέα του «αποκλεισμού των πάντων».