BBC για παραβίαση πολωνικού εναερίου χώρου από ρωσικά drones: Η Δύση απέτυχε, ο Πούτιν δεν τη φοβάται

Ως πλήρη αποτυχία της δυτικής πολιτικής «διαχείρισης της κλιμάκωσης» ερμηνεύει ο Βιτάλιι Σεβτσένκο, αναλυτής του BBC Monitoring, την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones.

Όπως σημειώνει, εδώ και χρόνια η Δύση αποφεύγει να δώσει πιο ισχυρή απάντηση, φοβούμενη ότι θα προκαλέσει ακόμη πιο βίαιη αντίδραση από τη Μόσχα. Αυτό, σε συνδυασμό με οικονομικούς περιορισμούς, έχει εμποδίσει τους συμμάχους να δώσουν στην Ουκρανία περισσότερα και καλύτερα όπλα, πόσο μάλλον να αναπτύξουν στρατεύματα στο έδαφος.

Αντίθετα, το Κρεμλίνο «δεν έχει τέτοιους ενδοιασμούς», έχοντας θέσει την οικονομία σε πολεμικό καθεστώς και εντείνοντας τις επιθέσεις, ακόμη και με τη συνδρομή Βορειοκορεατών στρατιωτών.

«Η μέχρι τώρα αντίδραση της Δύσης δεν αρκεί για να κάνει τον Πούτιν να φοβηθεί συνέπειες, αν αποφασίσει να στείλει drones στην Πολωνία», καταλήγει.

