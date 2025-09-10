Στάρμερ κατά Ρωσίας: Βάρβαρη επίθεση, απερίσκεπτη ενέργεια

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε «βάρβαρη επίθεση» την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και «πρωτοφανή παραβίαση» του πολωνικού και ΝΑΤΟϊκού εναέριου χώρου.

«Ήταν μια εξαιρετικά απερίσκεπτη κίνηση της Ρωσίας, που υπενθυμίζει την κατάφωρη περιφρόνηση του Πούτιν για την ειρήνη και τον συνεχή βομβαρδισμό που υφίστανται οι αθώοι Ουκρανοί», σημείωσε σε δήλωσή του.

Ο Στάρμερ ανέφερε επίσης ότι επικοινώνησε με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ για να εκφράσει τη στήριξη της Βρετανίας σε Πολωνία και Ουκρανία.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τις ΝΑΤΟϊκές και πολωνικές δυνάμεις που αντέδρασαν άμεσα για την προστασία της Συμμαχίας.

