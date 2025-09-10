Logo Image

Στάρμερ κατά Ρωσίας: Βάρβαρη επίθεση, απερίσκεπτη ενέργεια

Κόσμος

Στάρμερ κατά Ρωσίας: Βάρβαρη επίθεση, απερίσκεπτη ενέργεια

Christopher Furlong/Pool via REUTERS

Ευχαρίστησε τις ΝΑΤΟϊκές και πολωνικές δυνάμεις που αντέδρασαν άμεσα για την προστασία της Συμμαχίας

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε «βάρβαρη επίθεση» την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και «πρωτοφανή παραβίαση» του πολωνικού και ΝΑΤΟϊκού εναέριου χώρου.

«Ήταν μια εξαιρετικά απερίσκεπτη κίνηση της Ρωσίας, που υπενθυμίζει την κατάφωρη περιφρόνηση του Πούτιν για την ειρήνη και τον συνεχή βομβαρδισμό που υφίστανται οι αθώοι Ουκρανοί», σημείωσε σε δήλωσή του.

Ο Στάρμερ ανέφερε επίσης ότι επικοινώνησε με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ για να εκφράσει τη στήριξη της Βρετανίας σε Πολωνία και Ουκρανία.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τις ΝΑΤΟϊκές και πολωνικές δυνάμεις που αντέδρασαν άμεσα για την προστασία της Συμμαχίας.

Δείτε όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube