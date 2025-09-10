Νεπάλ: Με την πρεσβεία στο Νέο Δελχί μπορούν να επικοινωνούν οι Έλληνες – Στρατός στους δρόμους, άνοιξε το αεροδρόμιο του Κατμαντού

Οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι βρίσκονται στο Νεπάλ δύνανται να επικοινωνούν με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Νέο Δελχί, στην Ινδία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Ανοικτή είναι η τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης +91 9266015493, ενώ επικοινωνία μπορεί να υπάρχει και μέσω του mail: [email protected]

Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Νεπάλ δύνανται να επικοινωνούν με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Νέο Δελχί, μέσω τηλ.☎️ έκτακτης ανάγκης: +91 9266015493 και e-mail: [email protected] pic.twitter.com/DoPOxL5lDX — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 10, 2025

Εγκλωβίστηκε η βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα

Η βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα εγκλωβίστηκε στο Νεπάλ λόγω πολιτικών ταραχών, ενώ όπως η ίδια δήλωσε, βρήκε καταφύγιο σε δασική περιοχή.

Μετά από μερικές ώρες, η Ελληνίδα αθλήτρια ενημέρωσε πως είναι πλέον ασφαλής. Οι δράσεις από την Ελλάδα για την άμεση και ασφαλή επιστροφή της έχουν ήδη ξεκινήσει, όπως ενημέρωσε ο ΠΑΣΑΠΠ.

25 νεκροί – Άνοιξε το αεροδρόμιο του Κατμαντού

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από το υπουργείο Υγείας του Νεπάλ, ο αριθμός των νεκρών από τις διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς που πραγματοποιήθηκαν αυτήν την εβδομάδα έφθασε τους 25, ενώ ακόμη 633 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στο μεταξύ, το αεροδρόμιο του Κατμαντού ξεκίνησε και πάλι τη λειτουργία του, δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, μία ημέρα μετά το κλείσιμό του λόγω των διαδηλώσεων.

Στρατός στους δρόμους

Την ίδια ώρα, στρατιώτες φρουρούν το κοινοβούλιο του Νεπάλ και περιπολούν τους έρημους δρόμους σήμερα, εν μέσω απαγόρευσης της κυκλοφορίας στην πρωτεύουσα Κατμαντού, έπειτα από δύο ημέρες φονικών διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς που ανάγκασαν τον πρωθυπουργό Κ.Π. Σάρμα να υποβάλει την παραίτησή του.

Η αναταραχή στη φτωχή χώρα των Ιμαλαΐων ξέσπασε έπειτα από απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, αλλά αποσύρθηκε στη συνέχεια μετά τον θάνατο πολιτών κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων τη Δευτέρα, καθώς η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών προκειμένου να ελέγξει τα πλήθη.

Καμένα αυτοκίνητα άλλα συντρίμμια είναι διάσπαρτα στην περιοχή γύρω από το κοινοβούλιο, όπου πυροσβέστες του στρατού προσπαθούν να σβήσουν πυρκαγιά στην κύρια αίθουσα, ενώ το εξωτερικό μέρος του κτηρίου είναι μαύρο από τον καπνό μετά την πυρπόλησή του χθες, Τρίτη, από τους διαδηλωτές. Το κοινοβούλιο πυρπολήθηκε όπως και η κατοικία του παραιτηθέντος πρωθυπουργού.

Άλλα κυβερνητικά κτήρια, το ανώτατο δικαστήριο και κατοικίες υπουργών, πυρπολήθηκαν επίσης κατά τις χθεσινές διαδηλώσεις, με την αναταραχή να υποχωρεί μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του πρωθυπουργού.

Τεθωρακισμένα περιπολούν στους εν πολλοίς έρημους δρόμους, καθώς τα καταστήματα και οι αγορές είναι κλειστά. Πυροσβέστες μάχονται με τις φλόγες σε διάφορες τοποθεσίες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η διαδικασία καθαρισμού των δρόμων.