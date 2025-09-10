Ποιοι θέλουν να «σπρώξουν» την Ευρώπη σε πόλεμο

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν εισέλθει στον πολωνικό εναέριο χώρο αρκετές φορές στο παρελθόν – τώρα, για πρώτη φορά, η πολεμική αεροπορία της Βαρσοβίας κατέρριψε ρωσικά drones.

«Κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, ο εναέριος χώρος της Πολωνίας-χώρας μέλους του ΝΑΤΟ– παραβιάστηκε επανειλημμένα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη», ανέφερε η πολωνική στρατιωτική διοίκηση. Ο στρατός έκανε λόγο για περισσότερα από 12 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Μερικά καταρρίφθηκαν. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα συντρίμμια ενός drone βρέθηκαν στο χωριό Τσόσνοβκα της ανατολικής Πολωνίας.

Ο πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, επιβεβαίωσε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ήταν ρωσικά.

Η εισβολή των drones στον πολωνικό εναέριο χώρο ακολούθησε ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στη δυτική Ουκρανία.

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, μίλησε για τη «σοβαρότερη παραβίαση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία από την αρχή του πολέμου». Υπάρχουν ενδείξεις «ότι αυτό ήταν σκόπιμο και όχι τυχαίο».

«Η εισβολή ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία είναι απλώς απαράδεκτη», έγραψε ο γάλλος πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν, στο X. «Καλώ τη Ρωσία να βάλει τέλος σε αυτή την απερίσκεπτη συμπεριφορά».

«Έχασαν τον δρόμο»

Η Μόσχα δεν έχει απαντήσει μέχρι τώρα στις κατηγορίες. Το πρακτορείο Tass μετέδωσε πάντως ότι «οι δυνάμεις αεράμυνας της Λευκορωσίας παρακολουθούσαν συνεχώς μη επανδρωμένα αεροσκάφη που «είχαν χάσει την πορεία τους ως αποτέλεσμα της πρόσκρουσης, σε μέσα ηλεκτρονικού πολέμου».

Σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του υπουργείου Άμυνας της Λευκορωσίας, «η Πολωνία ενημέρωσε τη λευκορωσική πλευρά για την προσέγγιση άγνωστων ιπτάμενων αντικειμένων από το έδαφος της Ουκρανίας χθες το βράδυ. Για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να σημειωθεί ότι η πολωνική πλευρά ενημέρωσε επίσης τις λευκορωσικές μονάδες που βρίσκονταν σε υπηρεσία σχετικά με άγνωστα αεροσκάφη που πλησίαζαν τα σύνορα της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας από το έδαφος της Ουκρανίας.

Ρωσικά γυμνάσια

Η εισβολή drones στην Πολωνία έρχεται σε μια περίοδο υψηλής έντασης, την επόμενη μέρα από την ανακοίνωση της Βαρσοβίας για το κλείσιμο των συνόρων της με τη Λευκορωσία, λόγω της επικείμενης έναρξης της ρωσικής στρατιωτικής άσκησης Zapad 2025.

Από τις 12 ως τις 16 Σεπτεμβρίου, η Λευκορωσία θα φιλοξενήσει ρωσικά στρατεύματα για μια σειρά κοινών ασκήσεων που έχουν σχεδιαστεί για να δοκιμάσουν τη διαλειτουργικότητα των αντίστοιχων στρατών τους κοντά στην Πολωνία και τη Λιθουανία.

«Ο πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε ότι ένας βασικός στόχος των ασκήσεων είναι το πέρασμα Σουβάλκι, μήκους 70 χιλιομέτρων, που ελέγχεται από το ΝΑΤΟ και χωρίζει τη Λευκορωσία από το Καλίνινγκραντ, το οποίο η Ρωσία θα πρέπει να καταλάβει σε περίπτωση ολοκληρωτικού πολέμου» για να μπορέσει να διεισδύσει στην Ευρώπη, γράφει το Politico.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, «η Βαρσοβία έχει επανειλημμένα κλείσει τα συνοριακά σημεία ελέγχου τα τελευταία χρόνια, λόγω των αυξανόμενων εντάσεων με το Μινσκ, και πέρυσι ανέστειλε το δικαίωμα χορήγησης ασύλου για τους μετανάστες που διέρχονται από τη Ρωσία, μέσω Λευκορωσίας, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι ενορχήστρωσε μια κρίση στα πολωνικά σύνορα ως μορφή υβριδικού πολέμου».

Σενάρια πολέμου

Ποια σενάρια μπορούν να εξαχθούν από αυτές τις εξελίξεις; Η ιδέα της σκόπιμης επιθετικότητας φαίνεται σαφώς μακρινή, καθώς και η ίδια η Πολωνία αντέδρασε λιγότερο έντονα από ό,τι όταν, το 2022, θραύσματα από έναν πύραυλο που αναχαιτίστηκε από τους Ουκρανούς έπληξαν ένα αγρόκτημα κοντά στα πολωνικά σύνορα, σκοτώνοντας δύο πολίτες.

Στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι είναι πιθανό η Μόσχα, την παραμονή των στρατιωτικών γυμνασίων Zapad, να «δοκίμασε» τις διασυνοριακές άμυνες μιας χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ.

Σε κάθε περίπτωση, δεν μειώνονται οι εντάσεις μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε ανησυχητικό επίπεδο, με την Πολωνία στο επίκεντρο.

Η Ευρώπη δεν φαντάζεται πλέον απλώς σενάρια κρίσης: τα μελετά και τα θεσμοθετεί.

Η στρατηγική «RearmEurope», που δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι το πλαίσιο εντός του οποίου οι κυβερνήσεις διαμορφώνουν μια αμυντική πολιτική, ως η Γηραιά Ήπειρος να είναι ήδη ήδη βυθισμένη σε έναν παρατεταμένο πόλεμο.

«Λογική χαρακωμάτων»

Πίσω από τα αμήχανα χαμόγελα της Επιτρόπου Χάτζα Λάχμπιμπ με το «κιτ επιβίωσης» 72 ωρών, που πρέπει να έχουν στα ντουλάπια τους όλοι οι Ευρωπαίοι, η ουσία είναι σαφής: η Ένωση προετοιμάζει τους λαούς της να ζήσουν με τον πόλεμο ως μια φυσιολογική συνθήκη.

Η εγκύκλιος του γαλλικού Υπουργείου Υγείας προς τα νοσοκομεία, η οποία τα υποχρεώνει να είναι έτοιμα να περιθάλψουν έως και 50.000 τραυματίες στρατιώτες σε λιγότερο από έξι μήνες, είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα τεχνικό μέτρο. Είναι ένα βήμα που επαναφέρει τη δημόσια υγειονομική περίθαλψη σε μια λογική χαρακωμάτων, με τα νοσοκομεία να μετατρέπονται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, στην πρώτη γραμμή.

Ταυτόχρονα, η Γερμανία ενέκρινε την επαναφορά της στρατιωτικής θητείας, έστω και με τη μορφή -κατ’ αρχήν- ενός υποχρεωτικού ερωτηματολογίου για νέους άνδρες.

Ο στόχος, 100.000 νεοσύλλεκτοι έως το 2030, είναι φιλόδοξος, αλλά συνεπής με την αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση της χώρας.

Πολεμική οικονομία

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί: Σύμφωνα με το SIPRI, η Γερμανία έχει ξεπεράσει ήδη τη Βρετανία σε αμυντικές δαπάνες και είναι στην πρώτη θέση στην Ευρώπη με 88,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Δεν πρόκειται μόνο για υπερβολικά διογκωμένους αμυντικούς προϋπολογισμούς, αλλά και για μια συστημική μετατόπιση: από την κατανομή κονδυλίων με διπλή χρήση ως τη συμμετοχή πολιτικών εταιρειών στην στρατιωτική παραγωγή», λένε διπλωμάτες στις Βρυξέλλες. «Η διάκριση μεταξύ πολιτικών και αμυντικών βιομηχανιών ξεθωριάζει, φέρνοντας την Ευρώπη πιο κοντά στο αμερικανικό μοντέλο του στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος», σημειώνουν.

Το Βερολίνο προχωρά ένα βήμα παραπέρα: το «Σχέδιο για την Πολιτική Άμυνα» οραματίζεται τη γερμανική πρωτεύουσα υπό πολιορκία, με πολιτικά νοσοκομεία έτοιμα να λειτουργήσουν εν μέσω εκρήξεων, αστικών μαχών και εκκένωσης των κατοίκων.

Κάπου 26.000 στρατιώτες του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των χωρών της Βαλτικής και της Πολωνίας προσομοιώνουν σενάρια ρωσικής εισβολής, ενώ μόνο στην Εσθονία πάνω από 18.000 στρατιώτες επιχειρούν σε ένα πλαίσιο που θυμίζει μια σύγκρουση μεγάλης κλίμακας.

Η Ευρώπη όχι μόνο εξοπλίζεται, αλλά και εσωτερικεύει την ιδέα ότι ο εχθρός είναι ήδη προ των πυλών της. Η ευρωπαϊκή κοινωνία δεν προετοιμάζεται πλέον για ειρήνη, αλλά για θυσίες.