Ρωσικά drones πάνω από την Πολωνία: Πώς άνοιξε (;) η όρεξη του Πούτιν για ρίσκο

Το πλήγμα που επέφερε η Ρωσία το περασμένο Σαββατοκύριακο, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, στην έδρα της κυβέρνησης της Ουκρανίας θεωρήθηκε από κάποιους αναλυτές ως μια νέα φάση της σύγκρουσης.

Έχοντας «τονωθεί» από το ταξίδι του στην Κίνα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αμέσως μόλις επέστρεψε εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή μέχρι σήμερα στον πόλεμο στην Ουκρανία, πλήττοντας μάλιστα τα γραφεία υπουργών της ουκρανικής κυβέρνησης.

Ο συμβολισμός είναι ξεκάθαρος και θα μπορούσε να σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου σταδίου στον πόλεμο, ειδικά αν βάλουμε στην εξίσωση τις τελευταίες εξελίξεις στην Πολωνία, στον εναέριο χώρο της οποίας σημειώθηκαν 19 παραβιάσεις στην διάρκεια της νύχτας.

Ρωσικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο μιας χώρας που είναι μέλος του ΝΑΤΟ αναγκάζοντας καταδιωκτικά τόσο της πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας όσο και συμμαχικών κρατών να κάνουν χρήση όπλων εναντίον των «εχθρικών αντικειμένων».

Αυτό που συνέβη χθες στην Πολωνία δεν έχει ξαναγίνει και δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί ατύχημα δεδομένου του μεγάλου αριθμού των drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας ταυτόχρονα. Γι’ αυτό και η Βαρσοβία επικαλείται το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, που σημαίνει σύγκληση του συμβουλίου της Συμμαχίας.

Για πολλούς αναλυτές, το περιστατικό της Πολωνίας υποδεικνύει ότι έχει ανοίξει η όρεξη του Πούτιν και είναι πρόθυμος να ρισκάρει περισσότερο δοκιμάζοντας τα όρια και τις αντοχές του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με την Telegraph αυτό αποδεικνύεται από τρία στοιχεία:

Η Ρωσία έχει κλιμακώσει τις νυχτερινές επιθέσεις της με πλήθος μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας και, από καθαρά επιχειρησιακή άποψη, είναι λογικό αυτά τα βλήματα να φτάνουν στους στόχους τους από όσο το δυνατόν περισσότερες διαφορετικές γωνίες και κατευθύνσεις, σημειώνει, παρατηρώντας ωστόσο ότι εάν η Ρωσία επιθυμεί να πλήξει τη δυτική Ουκρανία, η επιχείρηση θα ήταν πιο αποτελεσματική εάν τα drones μπορούσαν να πετάξουν μέσω του πολωνικού εναέριου χώρου.

Μέχρι τώρα, ο Πούτιν απέφευγε αυτή την επιλογή, πιθανώς για να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες αντιπαράθεσης με το ΝΑΤΟ. Αλλά όχι πλέον. Από χθες το βράδυ, είναι έτοιμος να λάβει μεγαλύτερο ρίσκο, αναφέρει το βρετανικό δημοσίευμα.

Ο Πούτιν «έχει πάρει αέρα» από τα πρόσφατα γεγονότα. Ο τρόπος που τον υποδέχθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, η συνεχής αναβολή από μέρους του να επιβάλει αυστηρότερες κυρώσεις και τα συνεχή deadline που βάζει χωρίς να τηρεί για να ασκήσει πίεση στον Ρώσο ομόλογό του υποδεικνύουν ότι η Μόσχα μπορεί ανενόχλητη να κλιμακώσει τις επιθέσεις της, ακόμη και αν φτάνουν στο σημείο να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.

Πρόκειται για αυτό που διπλωματική πηγή από την Πολωνία μιλώντας στους Sunday Times χαρακτήρισε χρησιμοποιεί ως «τον πολιτικό χώρο που ο Τραμπ άφησε στον Πούτιν». «Η Ρωσία θέλει να δείξει με τις μαζικές επιθέσεις της στην Ουκρανία και αυτόν τον υβριδικό πόλεμο ότι έχει το πάνω χέρι», όπως είπε.

Όλα αυτά δείχνουν ότι ο Πούτιν δείχνει την απόλυτη περιφρόνησή του στις προσπάθειες της Αμερικής να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο επειδή είναι πεπεισμένος ότι, ακόμη και τώρα, δεν θα υπάρξουν συνέπειες.

Οι ασκήσεις Zapad και ο «Διάδρομος Σουβάλκι»

Βασικός παράγοντας σε όσα λαμβάνουν χώρα στην Πολωνία αποτελεί πάντως το κατά πόσο τελικά έγιναν συνειδητά από τη Ρωσία, ή ήταν αποτέλεσμα απροσεξίας ή λάθους. Ήδη η Λευκορωσία ισχυρίστηκε ότι τα drones είχαν χάσει την πορεία τους, αν και τα ιρανικής κατασκευής Shahed που χρησιμοποιήθηκαν θεωρούνται απλά drones αλλά όχι κακοφτιαγμένα, με μικρή αυτονομία ή ακρίβεια.

Το γεγονός επίσης ότι το περιστατικό σημειώθηκε δύο μέρες πριν από την έναρξη των στρατιωτικών ασκήσεων Ρωσίας και Λευκορωσίας προκαλεί επίσης ανησυχία. Σύμφωνα με την Πολωνία, οι πολεμικές ασκήσεις Zapad αποσκοπούν στην κατάληψη του «Διάδρομου Σουβάλκι».

Ο διάδρομος εκτείνεται περίπου 100 χιλιόμετρα κατά μήκος των συνόρων Λιθουανίας-Πολωνίας, μεταξύ της Λευκορωσίας στα ανατολικά και του ρωσικού θύλακα του Καλίνινγκραντ στα δυτικά. Γενικά θεωρείται το «εύθραυστο σημείο» του ΝΑΤΟ και δυτικοί στρατιωτικοί έχουν προειδοποιήσει ότι η περιοχή θα είναι πιθανότατα ένας από τους πρώτους στόχους του Ρώσου προέδρου εάν επιλέξει να μετατρέψει τον πόλεμο στην Ουκρανία σε αντιπαράθεση με το ΝΑΤΟ.

«Δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο η Ρωσία θα έπληττε σκόπιμα το ΝΑΤΟ»

Παρόλο που όσα διαδραματίστηκαν στην Πολωνία δύσκολα μπορούν να θεωρηθούν ατύχημα, ο Μπαλάζ Γιαράμπικ, αναλυτής του R. Politik, σημειώνει ότι αυτός δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο η Ρωσία θα έπληττε σκόπιμα το ΝΑΤΟ.

«Η παραβίαση των drones ήταν σχεδόν σίγουρα ακούσια. Η Μόσχα γνωρίζει ότι μια άμεση σύγκρουση με το ΝΑΤΟ θα είχε κόστος πολύ πέρα ​​από τον τρέχοντα πόλεμο», τονίζει προσθέτοντας ότι υπάρχουν αναφορές ότι πολλά ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά επέστρεψαν στη βάση τους χωρίς να εκτοξεύσουν τους πυραύλους κρουζ, μια ασυνήθιστη κίνηση που μπορεί να αντανακλά την ανησυχία της Μόσχας για την κλιμάκωση του πολέμου πέρα ​​από το ουκρανικό έδαφος, όπως αναφέρει.

Για τον ίδιο, βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα εκστρατεία της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και το περιστατικό της Πολωνίας απλώς υπογραμμίζει τους κινδύνους να βγει εκτός ορίων η κατάσταση και να διαχυθεί η σύγκρουση πέρα ​​από την Ουκρανία, ακόμη και ακούσια.

Πάντως το ΝΑΤΟ φαίνεται να τηρεί μια πιο ισορροπημένη στάση για την ώρα, καθώς δεν αντιμετωπίζει την εισβολή ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο ως «επίθεση».

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.

Διαβάστε ακόμα:

→ Η κρίση με τα drones: Η Ρωσία δοκιμάζει τα όρια του ΝΑΤΟ;

→ Ποιοι θέλουν να «σπρώξουν» την Ευρώπη σε πόλεμο

→ Σκηνικό κλιμάκωσης: Οι παράγοντες που θα κρίνουν την αντίδραση της Πολωνίας μετά την κατάρριψη ρωσικών drones