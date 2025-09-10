Λευκορωσία: Κατέρριψε drones που «ξέφυγαν» λόγω παρεμβολών

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λευκορωσίας, στρατηγός Πάβελ Μουραβέικο, ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμυνας της χώρας κατέρριψαν drones τα οποία «ξέφυγαν» από την πορεία τους εξαιτίας ηλεκτρονικών παρεμβολών, στη διάρκεια ανταλλαγής πληγμάτων ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία.

«Μερικά από τα χαμένα drones καταστράφηκαν από τις Δυνάμεις Αεράμυνας της χώρας μας πάνω από το έδαφος της Δημοκρατίας», ανέφερε σε δήλωσή του, προσθέτοντας ότι η Πολωνία και η Λιθουανία είχαν ενημερωθεί για την προσέγγιση των drones.

Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, σε ποια χώρα ανήκαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ενδεχομένως να πρόκειται για μία προσπάθεια της Λευκορωσίας – στενότατου συμμάχου της Ρωσίας – να αποδώσει σε «λάθος» την παραβίαση του πολωνικού εναέριου από τα ρωσικά drones. Επίσημη αντίδραση από τη Μόσχα δεν υπάρχει.

