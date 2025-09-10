Πολωνός πρόεδρος: Συγκαλεί το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας εντός 48 ωρών

Ο πρόεδρος της Πολωνίας, Καρόλ Ναβρότσκι, ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

«Οι πληροφορίες ότι θα έχουμε πλήρη εικόνα για όσα συνέβησαν στην Πολωνία εντός 48 ωρών με οδήγησαν στην απόφαση να συγκαλέσω το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας», δήλωσε ο Ναβρότσκι.

Εξετάζεται ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ

Πολωνικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η Βαρσοβία εξετάζει το ενδεχόμενο να επικαλεστεί το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, στον απόηχο της κατάρριψης ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της.

Το Άρθρο 4 δίνει τη δυνατότητα σε κάθε κράτος-μέλος να ζητήσει διαβουλεύσεις, εφόσον θεωρεί ότι απειλείται η εδαφική του ακεραιότητα, η πολιτική του ανεξαρτησία ή η ασφάλειά του.

Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συγκληθεί το Συμβούλιο του ΝΑΤΟ, προκειμένου να εξεταστούν η κατάσταση και τυχόν κοινά μέτρα.

Σε αντίθεση με το Άρθρο 5, δεν συνεπάγεται αυτόματη στρατιωτική απάντηση. Ωστόσο, μπορεί να οδηγήσει σε διπλωματικές πρωτοβουλίες, ενίσχυση της άμυνας, ανάπτυξη στρατευμάτων ή πρόσθετες εγγυήσεις ασφαλείας.

