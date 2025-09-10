Logo Image

Ζελένσκι: Οκτώ ρωσικά drones είχαν στόχο την Πολωνία – Δεν ήταν ένα για να είναι ατύχημα

REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo

Ένας νεκρός στην ουκρανική περιοχή Ζιτόμιρ κατά την ρωσική επίθεση

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τουλάχιστον οκτώ drones στόχευσαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας κατά τη διάρκεια των νυχτερινών επιθέσεων της Ρωσίας στην χώρα του, με 415 drones και πάνω από 40 πυραύλους.

«Σήμερα υπήρξε ένα ακόμη βήμα κλιμάκωσης – τα ρωσοϊρανικά Shahed επιχείρησαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ», ανέφερε σε ανάρτησή του.


«Δεν ήταν απλώς ένα Shahed, κάτι που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ατύχημα, αλλά τουλάχιστον οκτώ drones που στόχευαν προς την Πολωνία», έγραψε ο Ουκρανός ηγέτης στο X.

Ανέφερε επίσης ότι ένας άμαχος σκοτώθηκε στην περιοχή Ζιτόμιρ, δυτικά του Κιέβου, ως αποτέλεσμα των ρωσικών επιδρομών.

