Ο Τραμπ αποφεύγει να απαντήσει σε ερώτηση για την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία (βίντεο)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η μαζική εισβολή ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο οδήγησε τη Βαρσοβία να κάνει για πρώτη φορά χρήση όπλων. Πρόκειται για μία άνευ προηγουμένου κατάσταση για την Πολωνία και το ΝΑΤΟ.

Τα βλέμματα όλων στρέφονται τώρα και στην Ουάσιγκτον για την πρώτη αντίδραση των ΗΠΑ. Δημοσιογράφοι επιχείρησαν να αποσπάσουν μία δήλωση από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ωστόσο δεν θέλησε να απαντήσει.

❕ Trump ignored a question about Russian drones in Poland While leaving a restaurant in Washington, the US President did not respond to a journalist’s question about the drones that fell in Poland. According to the video, Trump also brushed off other press questions pic.twitter.com/a6PivkkVRw — NEXTA (@nexta_tv) September 10, 2025

